بخشی از دیواره رودخانه زیارت در محدوده عدالت ۷۲.۱ گرگان دچار ریزش شده و این وضعیت نگرانی ساکنان این منطقه را در پی داشته است؛ موضوعی که همزمان با وقوع سیلاب می‌تواند خطرات بیشتری برای ساکنان و خودرو‌های عبوری ایجاد کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، ساکنان کوچه عدالت ۷۲.۱ با اشاره به وضعیت نامناسب این بخش از رودخانه می‌گویند در سال‌های گذشته خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متعددی در این محدوده به داخل رودخانه سقوط کرده‌اند.

بر اساس اظهارات ساکنان، عرض مسیر در این محدوده حدود ۴۰ سال پیش نزدیک به ۱۲ متر بوده، اما اکنون به حدود سه متر کاهش یافته است.

تجری، شهردار منطقه یک گرگان در این خصوص با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری اظهار کرد: از سال‌های گذشته تاکنون حدود ۹۰ درصد دیواره رودخانه توسط شهرداری احداث شده است، اما بر اساس آرای دیوان عدالت اداری، مسئولیت این بخش بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است.

در مقابل، مدیرکل شرکت آب منطقه‌ای گلستان با استناد به ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مسئولیت نظافت، لایروبی و دیواره‌سازی رودخانه‌های داخل محدوده شهر را متوجه شهرداری‌ها دانست.