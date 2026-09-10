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در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید چهارمین نمایشگاه ایراننوشت در قم آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،چهارمین نمایشگاه ایراننوشت در قم، همزمان با برگزاری این رویداد در تهران و ۱۲ استان کشور تا ۳ مهرماه پذیرای علاقهمندان است.
در این نمایشگاه بیش از یکهزار و ۲۰۰ قلم نوشتافزار تولیدشده توسط بیش از ۱۰۰ تولیدکننده ایرانی عرضه میشود؛ محصولاتی که با طراحیهای متنوع و با الهام از هنر ایرانی اسلامی تولید شدهاند.
چهارمین نمایشگاه ایراننوشت قم در خیابان امام خمینی (ره)، میدان آیتالله سعیدی، فروشگاه رفاه برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ از آن بازدید کنند.