به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جمعه ۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۲۹ ربیع الاول ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۴ و ۳۶ دقیقه

طلوع آفتاب: ۵ و ۵۷ دقیقه

اذان ظهر: ۱۲ و ۱۲ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۸ و ۲۶ دقیقه

اذان مغرب: ۱۸ و ۴۴ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۳۲ دقیقه

ذکر روز جمعه:

۱۰۰ مرتبه اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل الفرجهم

حدیث روز:

رسول اکرم صلى الله علیه و آله فرمود: مَن اُلهِمَ الصِّدقَ فى کَلامِهِ وَ النصافَ مِن نَفسِهِ وَ بِرَّ والِدَیهِ وَ وَصلَ رَحِمِهِ، اُنسِى ءَ لَهُ فى اَجَلُهُ وَ وُسِّعَ عَلَیهِ فى رِزقِهِ وَ مُتِّعَ بِعَقلِهِ وَ لُـقِّنَ حُجَّتَهُ وَقتَ مُساءَلَتِهِ.

به هر کس، راستگویى در گفتار، انصاف در رفتار، نیکى به والدین و صله رحم الهام شود، اجلش به تأخیر مى افتد، روزیش زیاد مى گردد، از عقلش بهره‌مند مى شود و هنگام سئوال [مأموران الهى]پاسخ لازم به او تلقین مى گردد. (اعلام الدین فی صفات المونین ص ۲۶۵)

احکام شرعی:

بردن بچه‌هاى كوچك به مسجد

سوال) آيا بردن بچه‌هاى كوچك به مسجد كراهت دارد؟

جواب) اشكال ندارد مگر موجب هتك مسجد يا مزاحم نمازگزاران باشد. (استفتائات مقام معظم رهبری)