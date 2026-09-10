۱۰ سال پیش در شهریور ماه سال ۹۵ آستان مقدس علی بن امام محمد باقر (ع) در اردهال کاشان میزبان خاندانی از تبار آل الله بود؛ سفری غیر منتظره و دیداری غیر رسمی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حالا مردم و متولیان مشهد اردهال نمادی ماندگار از آن روز را دریکی ازصحن‌های این امامزاده رونمایی کردند.

ر حمید رضا مقدم فر عضو هیات امنای امام زاده علی بن امام محمد باقر (ع) گفت: رهبر معظم انقلاب در شهریورماه ۹۵ در سفری سرزده به زیارت حضرت علی بن محمد باقر (ع) در مشهد اردهال کاشان آمدند.

وی گفت:این سفر که بدون اطلاع مسئولین آستان انجام شد، بدون تشریفات و هیئت همراه صورت گرفت و رهبری به همراه خانواده خود حضور یافتند.

مقدم فر افزود:در حاشیه این شرفیابی رهبر معظم انقلاب، خادمین آستان و معدودی از زائرین حاضر در حرم مطهر مورد تفقد معظم له قرار گرفتند، اما ازدحام جمعیتی ایجاد نشد.

امام زاده علی بن محمد باقر (ع) فرزند بلا فصل امام محمد باقر (ع) پنجمین امام شیعیان است که در سال ۱۱۳ ه. ق به درخواست دوستداران اهل بیت از اهالی چهل حصاران و فین کاشان به این منطقه هجرت و پس از سه سال تبلیغ و ارشاد مردم، سال ۱۱۶ ه. ق به همراه تعدادی از اهالی منطقه به شهادت رسیدند و حالا مردم ازسراسر ایران وکشور‌های دیگر برای عرض ارادت به این منطقه سفر می‌کنند.