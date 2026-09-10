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روسیه در نشست شورای امنیت به تشکیل جلسه این شورا برای بررسی تحریمها علیه ایران اعتراض و چین نیز این اقدام را اقدامی فتنهانگیز و غیرقانونی توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی الحدث، نشست شورای امیت درباره تحریمهای مربوط به ایران، آغاز شد. نماینده آمریکا در نشست شورای امنیت گفت: روسیه و چین تلاش میکنند از ایران در شورای امنیت حمایت کنند.
نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت مدعی شد: ایران راه تنش آفرینی را انتخاب کرد و برنامه هستهای خود را گسترش داد. ایران به هیچ یک از قطعنامههای شورای امنیت درباره این کشور پایبند نبوده است. ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری نکرده است. ما خواهان تمدید مأموریت کمیته بینالمللی تحریمهای ایران هستیم.
آمریکا و انگلیس از بررسی تحریمها علیه ایران در شورای امنیت استقبال کردند، نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت گفت: ایران به تعهدات بین المللی عمل نکرده است. روسیه و چین، بررسی تحریمها علیه ایران در شورای امنیت را رد کردند.
نماینده روسیه در نشست شورای امنیت، به تشکیل جلسه این شورا برای بررسی تحریمها علیه ایران، اعتراض کرد.
همچنین ، نماینده یونان در نشست شورای امنیت گفت: خواستار تشکیل تیم کارشناسی فعال درباره تحریمها علیه ایران هستیم. از ایران میخواهیم با آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای اش همکاری کند.
کانال خبری العهد هم گزارش داد: نماینده چین در نشست شورای امنیت تاکید کرد تلاش برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران، اقدامی فتنهانگیز و غیرقانونی است.
همچنین ، نماینده انگلیس در نشست شورای امنیت درباره ایران گفت: پرونده هستهای ایران از سال ۲۰۰۶ یکی از مسائل مهم در سطح امنیت بینالمللی بوده و نشستها و بحثهای متعددی در شورای امنیت درباره آن برگزار شده است. در نهایت به برنامه جامع اقدام مشترک (توافق هستهای) رسیدیم که بر اساس آن قرار بود در صورت پایبندی ایران به تعهداتش، تحریمهای اقتصادی لغو شود,، اما ایران به فعالیتهای هستهای خود ادامه داد و از تعهداتش فاصله گرفت. ایران تنها کشوری است که بدون داشتن سلاح هستهای، اورانیوم غنیسازی میکند.
نماینده پاناما در نشست شورای امنیت گفت: کمیته تحریمهای ایران در روند فعالیت خود با موانعی مواجه شده است.