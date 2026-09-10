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مدیرکل غله و خدمات پشتیبانی ایلام گفت: با خرید ۲۵۰ هزار تُن گندم به ارزش بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان؛ کشاورزی ایلام سال پررونقی را تجربه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام: اصغر باباخانی اظهار کرد: بالغ بر ۲۵۰ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده اسن.
وی افزود: ارزش محصول گندم خریداری شده از کشاورزان استان در سال زراعی جاری به بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که از این مقدار؛ افزون بر هفت هزار میلیارد تومان به گندمکاران دهلرانی تعلق دارد.
باباخانی اضافه کرد: در مجموع ۲۵۰ هزار تُن محصول گندم از کشاورزان استان خریداری شده؛ درحالیکه نیاز مصرفی مردم ایلام سالانه ۱۰۰ هزار تُن است و این مازاد تولید، نشاندهنده ظرفیت بالای استان است.