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در مراسمی از خانواده ۱۷ شهید «جنگ ۱۲ روزه» و «جنگ رمضان» که فرزندان یا خانوادههای آنان متولد ماه شهریور بودند، در مسجد جمکران تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم تجلیل از خانواده شهدای متولد شهریور با هدف پیوند میان معنویت و یاد شهدا برگزار شد و در آن ضمن تکریم ایثار و فداکاری خانوادههای معظم شهدا، بر استمرار مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.
از جمله بخشهای برجسته این مراسم، تجلیل ویژه از خانواده شهید والامقام «تنگسیری» بود. این شهید گرانقدر که متولد ۵ شهریور ۱۳۴۱ است، نمادی از ایستادگی و ولایتمداری محسوب میشود که یاد و خاطرهاش همواره الهامبخش نسلهای جدید است.
در پایان این مراسم معنوی، به پاس سالها مجاهدت در عرصه تبیین حقایق دفاع مقدس و روایتگری صادقانه، «نشان خادمی افتخاری مسجد مقدس جمکران» به «حسین کاجی»، راوی برجسته و پیشکسوت دفاع مقدس اهدا شد.