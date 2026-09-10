به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،مراسم تجلیل از خانواده شهدای متولد شهریور با هدف پیوند میان معنویت و یاد شهدا برگزار شد و در آن ضمن تکریم ایثار و فداکاری خانواده‌های معظم شهدا، بر استمرار مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید شد.

از جمله بخش‌های برجسته این مراسم، تجلیل ویژه از خانواده شهید والامقام «تنگسیری» بود. این شهید گرانقدر که متولد ۵ شهریور ۱۳۴۱ است، نمادی از ایستادگی و ولایت‌مداری محسوب می‌شود که یاد و خاطره‌اش همواره الهام‌بخش نسل‌های جدید است.

در پایان این مراسم معنوی، به پاس سال‌ها مجاهدت در عرصه تبیین حقایق دفاع مقدس و روایتگری صادقانه، «نشان خادمی افتخاری مسجد مقدس جمکران» به «حسین کاجی»، راوی برجسته و پیشکسوت دفاع مقدس اهدا شد.

این آیین با هدف پیوند قلبی خانواده‌های شهدا با فضای معنوی مسجد جمکران و زنده نگه داشتن یاد شهدای عملیات‌های مختلف در تقویم شهریور ماه برگزار گردید.