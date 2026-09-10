پخش زنده
امروز: -
محسن خلیلی درباره تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو دیدار سرخپوشان مقابل خیبر خرمآباد گفت: باشگاه پرسپولیس مخالف تعویق دیدار با خیبر بوده و برنامهریزی خود برای این بازی را تغییر نداده است.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محسن خلیلی در گفتوگو با رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس، درباره تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو دیدار سرخپوشان مقابل خیبر خرمآباد اظهار کرد: پس از اعلام فهرست تیم فوتبال امید و حضور ۳ نفر از بازیکنان ما در این فهرست، باشگاه آمادگی کامل خود را برای همکاری با تیم امید و موفقیت این تیم در بازیهای آسیایی پیش رو اعلام کرد و همانطور که دیدید پرسپولیس در زمان مقرر، ایری، لطیفیفر و شهرآبادی را در اختیار کادر فنی تیم ملی امید قرار داد.
او ادامه داد: با اینکه بعضی باشگاهها در این زمینه هیچگونه همکاریای با فدراسیون و سازمان لیگ نداشتند، اما ما برای منافع تیم فوتبال امید کار کردیم و حتی گفتیم مشکلی برای بازی مقابل خیبر در هفته هفتم لیگ برتر نداریم.
خلیلی گفت: سازمان لیگ حتی به ما اعلام کرد که با توجه به اینکه سه بازیکن خود را در راستای همکاری با تیم امید در اختیار ندارید میتوانید با ارسال نامه رسمی برای لغو این بازی درخواست دهید، اما ما نامهای نزدیم و هیچ درخواستی هم برای تعویق این دیدار نداشتیم.
مدیر تیم فوتبال پرسپولیس گفت: این تصمیم خود سازمان لیگ بوده که ناگهانی هم انجام شد و برای ما هم جای تعجب دارد که چطور تیمی که فقط یک بازیکن در اردوی تیم امید دارد دیدارش لغو میشود. به هر حال ما همچنان آماده حضور در این بازی هستیم و هم تمریناتمان و هم برنامهریزی مربوط به بازی با خیبر را تغییر ندادهایم.