شیما حسامی مترجم و نویسنده، برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان را فرصت مناسبی برای آشنایی مستقیم مردم با کتاب‌ها و ناشران دانست و گفت این رویداد به گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در استان کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شیما حسامی؛ نویسنده و مترجم کردستانی با اشاره به برگزاری دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کردستان پس از ۶ سال وقفه، گفت: برگزاری این نمایشگاه باعث می‌شود مردم استان بیشتر با کتاب، مؤلفان و ناشران بومی آشنا شوند و جایگاه کتاب و کتاب‌خوانی در جامعه تقویت شود.

وی افزود: این نمایشگاه شرایطی فراهم می‌کند تا مخاطب به جای اینکه صرفاً از طریق اینترنت یا به صورت الکترونیکی کتاب سفارش دهد، کتاب را از نزدیک ببیند و مطالعه فیزیکی آن را تجربه کند. چنین رویداد‌هایی می‌تواند به گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی در استان کمک کند.

این نویسنده درباره مهم‌ترین نیاز‌های امروز مخاطبان کتاب در استان کردستان بیان کرد: به نظر من کتاب‌های انگیزشی و روان‌شناسی و روان‌شناختی از جمله نیاز‌های مهم مخاطبان در استان هستند؛ به‌ویژه با توجه به شرایط امروز جامعه و تغییراتی که در شیوه فرزندپروری و روابط میان والدین و فرزندان ایجاد شده است.

مترجم کتاب «رشد شناختی کودک از طریق فعالیت‌های بدنی» ادامه داد: توجه به حوزه روان‌شناسی و روان‌شناسی ورزشی می‌تواند به دانش‌آموزان، دانشجویان، مربیان و ورزشکاران کمک کند تا از نظر روان‌شناختی شناخت بیشتری نسبت به خود و دیگران پیدا کنند. این موضوع همچنین به ارتباط بهتر با خانواده و تربیت مؤثرتر کودکان و نوجوانان کمک می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان کردستان در حوزه شعر، داستان و ادبیات کردی گفت: کردستان ظرفیت بسیار بالایی در حوزه شعر، داستان و ادبیات کردی دارد. یکی از راه‌های معرفی این ظرفیت‌ها به مخاطبان داخل کشور و حتی در سطح بین‌المللی، پیوند دادن ادبیات با دیگر ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان، به‌ویژه موسیقی است.

وی افزود: کردستان در زمینه موسیقی، دف‌نوازی، سنتورنوازی و دیگر شاخه‌های موسیقی نیز ظرفیت‌های ارزشمندی دارد. اگر بتوانیم شعر و داستان را با موسیقی تلفیق کنیم، هم جذابیت بیشتری ایجاد می‌شود و هم می‌توان مخاطبان بیشتری را با ادبیات و فرهنگ کردستان آشنا کرد.

حسامی درباره حضور ناشران اقلیم کردستان عراق در دهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب استان کردستان نیز گفت: حضور ناشران یک کشور دیگر حتی اگر کشور همسایه باشد، به نمایشگاه وجهی بین‌المللی می‌دهد و می‌تواند مخاطبان بیشتری را جذب کند.

وی ادامه داد: زبان کردی میان مردم کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق اشتراکات زیادی دارد. حضور ناشران اقلیم کردستان در سنندج می‌تواند باعث شود مردم با ناشران و کتاب‌های منتشرشده به زبان کردی در آن سوی مرز نیز بیشتر آشنا شوند و زمینه ارتباط فرهنگی و ادبی میان دو منطقه تقویت شود.

این نویسنده درباره نقش نمایشگاه بین‌المللی کتاب در شکل‌گیری جریان‌های تازه ادبی در استان کردستان بیان کرد: قطعاً برگزاری چنین نمایشگاهی می‌تواند در شکل‌گیری جریان‌های تازه ادبی مؤثر باشد. کردستان در زمینه شعر، شاعری، نظم و نثر و همچنین ادبیات کردی ظرفیت و توانمندی زیادی دارد و برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب می‌تواند انگیزه‌ای برای نویسندگان و شاعران ایجاد کند تا در دوره‌های بعدی نمایشگاه‌ها و همچنین مجلات فرهنگی و ادبی، حضور و فعالیت بیشتری داشته باشند.

حسامی در پاسخ به این پرسش که برای بازگشت کتاب به سبد فرهنگی خانواده‌های استان کردستان چه اقداماتی می‌توان انجام داد، گفت: یکی از مهم‌ترین اقدامات این است که فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی را از همان سال‌های ابتدایی زندگی کودکان در مدارس، مهدکودک‌ها و دبستان‌ها تقویت کنیم. در این زمینه لازم است معلمان و مربیان، به‌ویژه مربیان ورزشی و بهداشت، آموزش‌های لازم را دریافت کنند تا بتوانند فرهنگ مطالعه را به کودکان منتقل کنند.

مترجم کتاب «آموزش فعالیت بدنی برای کودکان» افزود: این کتاب‌ها می‌توانند موضوعات مختلفی داشته باشند؛ از کتاب‌های کردی و کتاب‌هایی به زبان مادری گرفته تا آثاری درباره رابطه والدین و فرزندان، فرزندپروری و مسائل تربیتی. اگر بتوانیم فرهنگ کتاب‌خوانی را از سال‌های ابتدایی و پایه‌های تربیتی دانش‌آموزان نهادینه کنیم، این فرهنگ می‌تواند تا دوران نوجوانی، جوانی، بزرگسالی و حتی میانسالی و سالمندی همراه فرد باشد.

حسامی در پایان با اشاره به افزایش استفاده از ابزار‌های دیجیتال در میان کودکان و نوجوانان گفت: متأسفانه گسترش استفاده از تلفن همراه، فضای دیجیتال و هوش مصنوعی باعث شده است دانش‌آموزان، مربیان و حتی معلمان بیشتر به سمت استفاده از ابزار‌های دیجیتال بروند و کمتر کتاب بخوانند. به همین دلیل لازم است از همان ابتدای کودکی، فرهنگ مطالعه را در میان نسل جدید تقویت کنیم.

دهمین نمایشگاه کتاب کردستان به همت خانه کتاب و ادبیات ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان و حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، که از ۱۶ شهریور در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی سنندج آغاز شده تا ۲۲ شهریور ادامه دارد.