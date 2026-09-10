



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جلسه کمیته مسابقات فیفا با حضور مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان، رؤسای فدراسیون‌های فوتبال پاراگوئه، سنگال، گویان، آفریقای‌جنوبی، چین، کرواسی، کاستاریکا، پرتغال، ویتنام و مقامات ارشد اجرایی فوتبال کشور‌هایی مانند نیجریه، برزیل، انگلستان، لبنان، تونس و گرجستان برگزار شد.

در این جلسه عملکرد فیفا در جام‌جهانی ۲۰۲۶ مورد بررسی ویژه اعضا قرار گرفت، درباره برگزاری جام‌جهانی ۲۰۳۰ نیز تبادل نظر انجام شد و برگزاری جام کشور‌های آسه‌آن و کشور‌های عربی مورد تصویب قرار گرفت.

برای فوتبال ایران، حضور مؤثر در ساختار تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز مسابقاتی فوتبال جهان یک فرصت بین‌المللی است؛ فرصتی برای اینکه ایران صرفاً مصرف‌کننده تصمیمات فوتبال جهان نباشد و در فضایی که درباره آینده مسابقات ملی، تقویم و مسائل اجرایی فوتبال بین‌المللی گفت‌و‌گو می‌شود، صدای خود را داشته باشد.

اهمیت دیگر این حضور، شبکه‌سازی در سطح مدیران ارشد فوتبال دنیاست. ارتباط مستقیم با تصمیم‌سازان فدراسیون‌های مختلف می‌تواند در مسیر همکاری‌های بین‌المللی، انتقال تجربه و حتی تعریف پروژه‌های مشترک برای فوتبال ایران اثرگذار باشد. فوتبال ایران برای حضور قدرتمند در زمین، به حضور حرفه‌ای و اثرگذار در بیرون از زمین هم نیاز دارد؛ و این صندلی، بخشی از همین مسیر است.