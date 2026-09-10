به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عیسی روشن‌قلب گفت: ماموران کلانتری ۱۱ هنگام گشت‌زنی در سطح شهر رشت، یک دستگاه موتورسیکلت هوندا هزار سی سی بدون پلاک را مشاهده و متوقف کردند.

وی افزود: با بررسی‌های انجام شده، قاچاق بودن موتورسیکلت محرز و به پارکینگ منتقل و راکب ۲۹ ساله آن هم دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی رشت گفت: کارشناسان ارزش این موتورسیکلت قاچاق را ۲۱ میلیارد ریال اعلام کردند.