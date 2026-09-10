چهارمین جشنواره سراسری قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر با تجلیل از برگزیدگان در دانشگاه قم به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،رئیس برگزاری جشنواره سراسری قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر در حاشیه مراسم اختتامیه در دانشگاه قم گفت: در این دوره بیش از ۸۰۰ دانشجوی شاهد و ایثارگر سراسر کشور آثار و توانمندی‌های قرآنی، هنری و ادبی خود را به دبیرخانه ارسال کردند.

حجت الاسلام و المسلمین احمد حسین شریفی با اشاره به برگزاری این جشنواره در ۱۴ رشته شامل ۴ بخش اصلی آوایی، ترتیل، حفظ و ادعیه خوانی افزود: آثار معارفی با محوریت احکام، سبک زندگی اسلامی ایرانی و آثار ادبی و هنری شامل شعر، داستان کوتاه، خوشنویسی، نقاشی، عکاسی و گویندگی از دیگر بخش‌های این جشنواره بودند.

وی گفت: امروز و در آئین اختتامیه جشنواره پس از دو روز رقابت از ۱۱۶ برگزیده در دانشگاه قم تجلیل شد.

در این مراسم پیام سعید حبیبا معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان هم از سوی مدیرکل این سازمان قرائت شد.

در بخشی از این پیام با قدردانی از سید شهیدان اهل قلم، شهید مرتضی آوینی آمده است؛ ایثارگری، پذیرش مسئولیت در لحظات سخت است همانگونه که قائد شهید امت هم با بصیرت و مدیریت، بزرگترین ایثارگر در میدان‌های مختلف علمی، فرهنگی، نظامی و دیپلماسی همواره الگوی فکری و سیاسی بوده و هستند.