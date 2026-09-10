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بارشهای پاییزی زودهنگام از ۱۰ مهر ماه در استان اصفهان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، روند کاهشی دما در استان آغاز شده و تا روز دوشنبه هفته آینده، پدیده قالب در استان وزش باد خواهد بود که در مناطق مستعد، بهویژه شمال و شمالشرق استان، میتواند با گردوغبار همراه شود.
منصور شیشه فروش افزود: وزش باد در روزهای آینده شدید نخواهد بود و شرایط جوی استان باید متناسب با پیشبینیهای کوتاهمدت و هشدارهای هواشناسی رصد شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به وضعیت بارشهای سال زراعی گذشته گفت: میزان بارش ثبتشده در سال زراعی گذشته حدود ۱۴۰ میلیمتر بوده که در مقایسه با میانگین بلندمدت، بیشترین کاهش بارش در مناطق غرب، جنوب و شمال استان اصفهان به ثبت رسیده است.
شیشهفروش با بیان اینکه بیشترین بارشهای استان اصفهان معمولاً در فصلهای پاییز و بهار رخ میدهد، ادامه داد: هم اکنون حدود ۹۸ درصد از مساحت استان با درجات مختلف کمآبی و خشکسالی مواجه است و به همین دلیل هرگونه تغییر در الگوی بارش و فعالیت سامانههای جوی برای استان اهمیت ویژهای دارد.
وی گفت: در شرایط فعلی، پیشبینیهای هواشناسی از احتمال تقویت بارشها در بخشهایی از کشور حکایت دارد و در جنوب و غرب کشور نیز تحت تأثیر برخی الگوهای جوی از جمله النینو، احتمال تقویت بارشها مطرح شده است؛ همچنین در شمال کشور نیز در روزهای اخیر بارشهای مناسبی رخ داده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، انتظار میرود بارشهای پاییزی در استان از حدود ۱۰ مهر آغاز شود و بیشترین میزان بارش نیز برای آبانماه پیشبینی شده است.
وی با بیان اینکه موضوع فعالیت الگوهای جوی در جلسههای مدیریت بحران استان مورد بررسی قرار گرفته است، افزود: با توجه به پیشبینیهای موجود، احتمال افزایش بارشها تا بالاتر از حد نرمال در استان اصفهان وجود دارد و انتظار میرود این شرایط تا آذرماه در بخشهایی از استان ادامه داشته باشد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: شدت و میزان بارشها بیشتر در مناطق غرب، جنوبغرب و جنوب استان و همچنین مناطق بالادست حوضههای آبریز مورد انتظار است و به همین دلیل این مناطق باید در اولویت اقدامات پیشگیرانه و آمادگی دستگاههای اجرایی قرار گیرند.
وی با اشاره به احتمال وقوع بارشهای زودهنگام پاییزی گفت: افزایش دمای یک تا دو درجهای فراتر از نرمال نیز برای برخی دورهها پیشبینی شده است، اما باید تأکید کرد که پیشبینیهای فصلی از قطعیت لازم برخوردار نیستند و اطلاعات فعلی بیشتر در چارچوب هشدار و چشماندازهای هواشناسی ارائه میشود.
شیشهفروش افزود:بنابراین در شرایط فعلی نمیتوان درباره میزان بارش زمستان با قطعیت اظهارنظر کرد و پیشبینی دقیقتر در ماههای آینده و با بهروزرسانی دادههای هواشناسی امکانپذیر است.
وی ادامه داد: انتظار داریم پاییز و زمستان امسال از نظر بارش شرایط مناسبتری نسبت به سالهای گذشته داشته باشد، اما حتی در صورت تحقق بارشهای مناسب نیز نمیتوان اعلام کرد که خشکسالی استان به طور کامل برطرف خواهد شد.
شیشه فروش گفت: بارشهای پاییز و زمستان ماهیت سیستمی دارند و برخلاف بارشهای همرفتی تابستانه، در بسیاری از موارد قابلیت پیشبینی بیشتری دارند؛ با این حال شدت بارش، میزان ماندگاری سامانه و محدوده اثرگذاری آن باید به صورت مستمر رصد شود.
شیشهفروش با اشاره به ضرورت آمادگی دستگاههای اجرایی در برابر بارشهای احتمالیا ادامه داد: میزان فعالیت سامانههای جوی، از جمله شدت، گستره و ماندگاری آنها، معمولاً در بازه ۴۸ تا ۷۲ ساعت قبل از وقوع با دقت بیشتری مشخص میشود و بر همین اساس هشدارهای لازم به دستگاههای اجرایی ابلاغ خواهد شد.
وی ادامه داد: تمام زیرمجموعههای مدیریت بحران از جمله شرکت آب منطقهای، شهرداریها، دهیاریها، اداره کل راهداری و دیگر دستگاههای خدماتی و اجرایی باید متناسب با هشدارهای هواشناسی، اقدامات پیشگیرانه و کنترل سیلاب را در دستور کار قرار دهند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: شرایط جوی و احتمال وقوع سیلاب در مدیریت بحران استان و شهرستانها به طور مستمر رصد میشود و دستگاههای مسوول باید پیش از وقوع بارش، نقاط حادثهخیز و مسیرهای عبور روانآب را شناسایی و نسبت به رفع موانع اقدام کنند.