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معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: بسیج سازندگی نقش موثری در حوزه اشتغال و محرومیتزدایی دارد و استفاده هدفمند از این ظرفیت در کنار دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایتی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، بهروز خلیلی در دیدار با مسئولان سازمان بسیج سازندگی استان، حضور میدانی این نهاد در مناطق مختلف را ظرفیتی ارزشمند برای توانمندسازی جوامع محلی، حمایت از مشاغل خرد و خانگی و توسعه فعالیتهای اقتصادی ذکر کرد.
وی افزود: استفاده از این ظرفیت میتواند در ایجاد اشتغال پایدار و افزایش درآمد خانوارها مؤثر باشد و لازم است برنامههای مشترک در این زمینه با رویکردی هدفمند دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با تاکید بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای انقلابی برای رفع محرومیت، بیان کرد: تسهیل دسترسی گروههای هدف به منابع و تسهیلات، از اولویتهای حوزه اقتصادی استان بوده و استانداری از برنامهها و طرحهای مؤثر بسیج سازندگی در زمینه اشتغالزایی، محرومیتزدایی و توسعه مناطق کمتر برخوردار حمایت خواهد کرد.