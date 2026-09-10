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جمعآوری نخالهها و لایروبی مسیلها در اولویت مدیریت بحران استان اصفهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان یکی از اقدامات مهم پیش از آغاز بارشها را پاکسازی مسیر رودخانهها و مسیلها دانست و افزود: جمعآوری نخالهها از مسیر رودخانهها، مسیلها و آبراههها باید با جدیت انجام شود و لایروبی آبراههها در شهرها و روستاها نیز در دستور کار قرار گرفته است.
شیشهفروش گفت: مسوولیت لایروبی و پاکسازی آبراهههای داخل محدوده شهری با شهرداریها و در محدوده روستایی با دهیاریهاست و بازدید مستمر از دهانه پلها، آبراههها، کانالها و مسیرهای انتقال روانآب نیز باید اجرا شود.
وی با اشاره به تجربه آبگرفتگیهای سالهای گذشته در شهرهایی مانند شهرضا، اردستان، کاشان و اصفهان ادامه داد: این حوادث برای مدیریت بحران استان درسآموختههای مهمی داشت و نشان داد که بسیاری از خسارات ناشی از آبگرفتگی را میتوان با اقدامات پیشگیرانه قبل از شروع بارش کاهش داد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر ضرورت ساماندهی معابر، زیرگذرها، کانالها و سازههای تقاطعی تأکید کرد و گفت: طرحهای هدایت و جمعآوری آبهای سطحی باید در شهرها با مسوولیت شهرداریها و در روستاها با مسوولیت دهیاریها اجرا شود.
وی افزود: احداث و توسعه سازههای نفوذپذیر و محلهای مناسب برای نفوذ آب نیز باید در برنامههای مدیریت آبهای سطحی مورد توجه قرار گیرد تا علاوه بر کاهش روانآب و آبگرفتگی، امکان نفوذ آب به زمین و تقویت آبخوانها فراهم شود.
شیشهفروش گفت: در شرایط خشکسالی استان، مدیریت روانآب تنها یک موضوع مرتبط با کنترل سیلاب نیست، بلکه باید به عنوان بخشی از مدیریت منابع آب و تغذیه منابع زیرزمینی نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به مسوولیت شرکت آب منطقهای اصفهان ادامه داد: این شرکت موظف شده مسیر رودخانهها را بازنگری و ساخت و سازهای موجود در حریم و بستر رودخانهها را بررسی کند و از استقرار کارگاهها، ماشینآلات ساختمانی و دیگر موانع در حریم و بستر مسیرهای عبور آب جلوگیری شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: یکی از عوامل مهم افزایش خسارت در زمان وقوع سیلاب، تعرض به حریم و بستر رودخانهها و مسیلهاست و لازم است دستگاههای متولی با جدیت در خصوص شناسایی و رفع این موارد اقدام کنند.
وی همچنین بر ضرورت توجه به مسیرهای طبیعی روانآب در ساختوسازهای شهری تأکید کرد و گفت: در طرحهای توسعه شهری باید مسیرهای عبور روانآب و مسیلها به طور جدی دیده شود و نباید با ساختوساز، مسیر طبیعی جریان آب مسدود یا محدود شود.
شیشهفروش با اشاره به اقدامات اجرا شده برای مدیریت رودخانههای استان افزود: تاکنون ۶۸۴ کیلومتر از مسیر رودخانههای استان اصفهان از نظر حریم و بستر شاخصگذاری شده است.
وی افزود: ۴۱۳ کیلومتر از رودخانههای استان لایروبی و ۹۴ کیلومتر نیز ساماندهی و بازسازی شده، همچنین هزار و ۵۴۶ مورد آزادسازی حریم رودخانهها اجرا شده و مطالعات مرحله اول و دوم تعیین حریم و بستر رودخانهها نیز در استان انجام شده است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ۶۴ تیم شرکت آب منطقهای نیز در مسیر رودخانهها فعال هستند تا شرایط را پایش کرده و با مشاهده خطر یا انسداد مسیر، اقدامات لازم را انجام دهند.
وی با اشاره به وضعیت پلها و تقاطعهای موجود در مسیرهای عبور آب ادامه داد: ۱۲۴ تقاطع و پل بدون ایمنی لازم در استان شناسایی شده که تاکنون ۱۰۰ مورد آن اصلاح شده و موارد باقیمانده نیز برای رفع نقص به اداره کل راهداری ابلاغ شده است.
شیشهفروش افزود: کنترل پلها و تقاطعها از آن جهت اهمیت دارد که در زمان بارندگی شدید، هرگونه انسداد یا کاهش ظرفیت عبور آب میتواند موجب پسزدگی جریان و ایجاد آبگرفتگی در مناطق پیرامونی شود.