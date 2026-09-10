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رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان از پاکسازی و بازگشایی کامل مسیر تردد قایقهای موتوری در زیر ۲ پل موقت کنارگذر در محدوده تالاب بینالمللی انزلی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ عباس حسنپور گفت: عملیات پاکسازیمسیر تردد قایقهای موتوری در زیر ۲ پل موقت کنارگذر در محدوده تالاب بینالمللی انزلی با هدف رفع انسداد آبراههها و تسهیل تردد قایقها با استفاده از بیل مکانیکی شناور بومیسازیشده و با همکاری نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و محیطبانان پاسگاه قلمگوده انجام شد.
وی افزود: پل موقت روگای راستهخاله که منشأ آن به رودخانه پیر بازار بازمیگردد و همچنین پل موقت کنارگذر نهنگروگا که از رودخانه سیاهدرویشان در تالاب بینالمللی انزلی منشأ میگیرد، به دلیل تجمع و انباشت چوب، زباله و گیاه مهاجم سنبل آبی بهطور کامل مسدود شده بودند و قایقهای موتوری نمیتوانستند از این مسیرها تردد کنند.
رئیس اداره حفاظت و احیای تالابهای ادارهکل حفاظت محیط زیست گیلان با تأکید بر اهمیت راهبردی آبراهههای تالاب یا «روگاها»، گفت: روگاها به عنوان شریانهای طبیعی و حیاتی تالاب بینالمللی انزلی، نقش مهمی در تداوم حیات و پویایی این زیستبوم ارزشمند دارند و رفع انسداد و بازگشایی آن ها، علاوه بر کمک به بهبود جریان آب در تالاب، در استمرار فعالیتهای معیشتی جوامع بومی، رونق گردشگری و تسهیل فعالیت قایقرانان هم مؤثر است.
عباس حسن پور افزود: باز نگهداشتن مسیرهای آبی و جلوگیری از انسداد روگاها همچنین در کاهش برخی مخاطرات و آسیبهای زیستمحیطی ناشی از تجمع پسماند، چوب و پوشش گیاهی مهاجم مؤثر است و زمینه دسترسی بهتر نیروهای حفاظتی و پایشهای میدانی برای حفاظت و احیای تالاب را فراهم کند.
وی در پایان از همکاری نیروهای محیطبانی و عوامل اجرایی در انجام این عملیات قدردانی کرد و گفت: پایش، پاکسازی و رفع موانع مسیرهای آبی تالاب بینالمللی انزلی با هدف حفاظت و احیای این زیستبوم ارزشمند و همچنین تسهیل دسترسی و تردد جوامع محلی، گردشگران و قایقرانان ادامه خواهد داشت.