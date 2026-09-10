پخش زنده
امروز: -
سرپرست مرکز مهریز دانشگاه یزد، از تجهیز ۳۰۰ میلیارد ریالی آزمایشگاه صنایع غذایی با مشارکت خیر نیکاندیش خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در راستای فراهمسازی زیرساختهای مورد نیاز برای آغاز فعالیت رشته جدید علوم و مهندسی صنایع غذایی که بهتازگی مجوز راهاندازی آن در دانشگاه یزد صادر شده است، با حمایت خیر نیکاندیش جعفر شکیب، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی تأمین شده است. این تجهیزات زمینه بهرهمندی دانشجویان از آموزشهای عملی و تخصصی، توسعه فعالیتهای پژوهشی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع و واحدهای تولیدی منطقه را فراهم خواهد کرد.
دکتر عبدالله بیک سرپرست مرکز مهریز دانشگاه یزد با اعلام این خبر گفت: در راستای توسعه آموزش عالی و ایجاد رشتههای متناسب با ظرفیتها و نیازهای منطقه، رشته جدید علوم و مهندسی صنایع غذایی به تازگی مجوز راهاندازی در دانشگاه یزد را دریافت کرده است و دانشجویان این رشته در مرکز پردیس شکیب مهریز به تحصیل خواهند پرداخت.
وی افزود: با توجه به ماهیت کاربردی این رشته و ضرورت برخورداری دانشجویان از امکانات و تجهیزات تخصصی، با حمایت و مشارکت خیر نیکاندیش، آقای جعفر شکیب، بیش از ۳۰۰ میلیارد ریال تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی تأمین شده است.
وی تصریح کرد: این اقدام، گامی مؤثر در فراهمسازی زیرساختهای آموزشی رشتهای جدید در مرکز مهریز به شمار میرود و امکان بهرهمندی دانشجویان از آموزشهای عملی و تخصصی را فراهم خواهد کرد. استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی، نقش مهمی در ارتقای مهارتهای حرفهای دانشجویان، افزایش توانمندیهای تخصصی و آمادهسازی آنان برای ورود به بازار کار و فعالیت در صنایع غذایی خواهد داشت.
دکتر بیک گفت: ایجاد این ظرفیت آزمایشگاهی زمینه فعالیتهای پژوهشی و اجرای طرحهای کاربردی را نیز فراهم میکند و میتواند به توسعه همکاریهای علمی میان دانشگاه و صنایع و واحدهای تولیدی منطقه منجر شود.
به گفته وی آزمایشگاههای این رشته در مرکز مهریز دانشگاه یزد، علاوه بر پاسخگویی به نیازهای آموزشی و پژوهشی دانشجویان، ظرفیت ارائه خدمات علمی و تخصصی به صنایع و تولیدکنندگان منطقه را نیز خواهند داشت. همچنین امکان همکاری در طرحهای پژوهشی کاربردی و کمک به شناسایی و حل مسائل فنی و علمی حوزه صنایع غذایی از دیگر ظرفیتهایی است که با راهاندازی این رشته و تجهیز آزمایشگاههای آن ایجاد خواهد شد.
سرپرست مرکز مهریز اظهار کرد: راهاندازی رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی در مرکز مهریز دانشگاه یزد، با توجه به ظرفیتهای کشاورزی، تولیدی و صنعتی منطقه، میتواند زمینه مناسبی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و تقویت پیوند میان دانشگاه و صنعت فراهم کند. در این میان، مشارکت خیران در توسعه زیرساختهای علمی و آموزشی، بهویژه در راهاندازی رشتههای جدید، نقشی مهم در ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و ایجاد فرصتهای علمی و مهارتی برای دانشجویان دارد.