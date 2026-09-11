به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری گفت: اصفهان سال گذشته حدود ۷۰۰ میلیارد تومان غرامت ناشی از خشکسالی به کشاورزان پرداخت شد و به همین دلیل به کشاورزان، دامداران و مرغداران توصیه می‌شود، محصولات، دام، طیور و سرمایه‌های خود را در برابر حوادث و مخاطرات بیمه کنند.

شیشه‌فروش افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که بیمه می‌تواند بخشی از فشار اقتصادی ناشی از وقوع حوادث طبیعی را کاهش دهد و باید به عنوان یکی از محور‌های مدیریت ریسک در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به تجربه وقوع پدیده ال‌نینو در سال ۱۳۹۸ گفت: در آن سال حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در کشور تحت تأثیر حوادث و سیلاب قرار گرفت و این تجربه نشان داد که باید پیش از فعال شدن سامانه‌های بارشی، اقدامات پیشگیرانه با جدیت انجام شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: بر همین اساس تلاش شده است مجموعه اقدامات لازم برای پیشگیری از خسارات احتمالی در استان انجام شود و در کنار آن، تأمین اعتبارات مورد نیاز طرح‌های مدیریت بحران نیز در دستور کار قرار گیرد.

وی گفت:طرح‌های ساماندهی و کنترل سیلاب، طرح‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی، تقویت سیل‌بند‌ها و دیگر طرح‌های زیرساختی مرتبط با مدیریت بحران نیازمند تأمین اعتبار هستند و اختصاص منابع مالی متناسب با میزان خطرپذیری استان ضروری است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به نقش اداره کل هواشناسی در کاهش خسارات احتمالی گفت: اداره کل هواشناسی موظف شده، ضمن تحلیل مستمر نقشه‌های جوی، توصیه‌های کاربردی و قابل اجرا را به دستگاه‌های مسوول ارائه دهد و هماهنگی لازم میان هشدار‌های هواشناسی ملی و استانی را برقرار کند.

وی ادامه داد: هشدار هواشناسی زمانی می‌تواند در کاهش خسارت مؤثر باشد که به اقدام عملی دستگاه‌های اجرایی منجر شود؛ از این رو پس از صدور هشدار، دستگاه‌های مسوول باید متناسب با سطح خطر، اقدامات پیشگیرانه را فعال کنند.

شیشه فروش گفت: هدف اصلی مجموعه مدیریت بحران استان، کاهش ریسک پیش از وقوع حادثه است و با توجه به احتمال بارش‌های پاییزی، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات پیشگیرانه را به زمانی موکول نکنند که سامانه بارشی وارد استان شده باشد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان ادامه داد: پاکسازی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، لایروبی آبراهه‌ها، بررسی پل‌ها و تقاطع‌ها، کنترل ساخت‌وساز در حریم رودخانه‌ها، آماده‌سازی ماشین‌آلات و تجهیزات امدادی، تقویت سیل‌بندها، ساماندهی آب‌های سطحی و اطلاع‌رسانی عمومی، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند در صورت وقوع بارش‌های سنگین، میزان خسارات انسانی و مالی را به حداقل برساند.