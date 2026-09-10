دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر لغو و به زمان دیگری موکول شد.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ با نظر سازمان لیگ، دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و فولاد مبارکه سپاهان در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر که قرار بود شنبه ۲۱ شهریور در ورزشگاه فولادشهر برگزار شود، لغو و به زمان دیگری موکول شد.

دلیل لغو این دیدار حضور سه بازیکن سپاهان؛ یاسین جرجانی، محمدامین حزباوی و کسری طاهری در ترکیب تیم ملی امید بود.

بر اساس مقررات سازمان لیگ فوتبال ایران، در صورتی که یک باشگاه حداقل سه بازیکن اصلی خود را در اختیار تیم‌های ملی داشته باشد، می‌تواند با ارائه درخواست خواهان لغو دیدار خود شود.