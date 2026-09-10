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جشنواره اجتماعی و ورزشی «طلوع امید» با شعار «پرواز دوباره، آغازی نو، امیدی بیپایان» ویژه زندانیان مرد و زن، با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد و ادارهکل زندانهای استان یزد، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد، جشنواره اجتماعی و ورزشی «طلوع امید» با شعار «پرواز دوباره، آغازی نو، امیدی بیپایان» ویژه زندانیان مرد و زن، با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری یزد، هیئت ورزشهای همگانی شهرستان یزد و ادارهکل زندانهای استان یزد، در مجتمع ورزشی شهید لاجوردی زندان مرکزی یزد برگزار شد.
این جشنواره با هدف ایجاد نشاط و شادابی، تقویت روحیه امید و خودباوری، ترویج فرهنگ ورزش و فراهمسازی زمینه مشارکت اجتماعی زندانیان و با حضور جمعی از مسئولان استان یزد برگزار شد. در این جشنواره، برنامههای متنوع ورزشی، فرهنگی و هنری برای زندانیان زن و مرد اجرا شد و شرکتکنندگان در رشتههای فردی و گروهی از جمله لیوانچینی، پرتاب دارت، شطرنج و دیگر فعالیتهای ورزشی و تفریحی به رقابت و فعالیت پرداختند.
همچنین برگزاری جشنواره «طلوع امید» در راستای توجه به نقش ورزش و فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در ارتقای سلامت جسم و روان، افزایش نشاط، امیدآفرینی و تقویت انگیزه برای بازگشت سالم و مؤثر به جامعه اجرا شد.
گفتنی است این رویداد با تأکید بر شعار «پرواز دوباره، آغازی نو، امیدی بیپایان» تلاشی در راستای تقویت پیام امید، فرصت دوباره و حرکت به سوی آیندهای بهتر در میان زندانیان بود.