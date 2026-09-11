۵ مدرسه روستایی در بخش باغ‌بهادران، با مشارکت نوجوانان قرارگاه تربیتی بنیاد برکت، رنگ‌آمیزی شد تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی بانشاط آغاز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مدارس در قالب طرح‌های جهادی، با حضور نوجوانان رنگ‌آمیزی و زیباسازی شدند تا دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی بانشاط آغاز کنند.

بهزاد پناهی، سرپرست اداره آموزش و پرورش منطقه باغ‌بهادران، گفت: امسال از مجموع ۷۸ آموزشگاه این منطقه، ۲۰ مدرسه در قالب طرح شهید عجمیان و قرارگاه تربیتی بنیاد برکت شاداب‌سازی شده است.

وی افزود: ۸ هزار و ۴۵۰ دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از ابتدای مهرماه در مدارس بخش باغ‌بهادران مشغول به تحصیل می‌شوند.

مهدی اسدی، مدیر اجرایی اردوی جهادی قرارگاه تربیتی بنیاد برکت استان اصفهان، نیز گفت: این قرارگاه از دو سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون ۱۵ مدرسه با مشارکت نوجوانان رنگ‌آمیزی و شاداب‌سازی شده است.

به گفته اسدی، این طرح با مشارکت حدود ۳۰۰ دانش‌آموز در قالب پنج اردوی جهادی اجرا شده و در هر اردو حدود ۶۰ نوجوان در فعالیت‌های زیباسازی مدارس و حیاط پویا مشارکت دارند.

نوجوانان در این اردو‌ها علاوه بر رنگ‌آمیزی کلاس‌ها و زیباسازی فضای مدرسه، در برنامه‌های مطالعاتی و آموزشی نیز شرکت می‌کنند.

بخشی از این برنامه‌ها به مطالعه مجموعه کتاب‌های «سرگذشت استعمار» و آشنایی نوجوانان با مسائل روز و شناخت جریان‌های اثرگذار در جهان اختصاص دارد.

این نوجوانان از صبح تا عصر در کنار فعالیت‌های جهادی، با کار گروهی و مشارکت در آماده‌سازی مدارس، بخشی از تعطیلات تابستانی خود را به خدمت و فعالیت اجتماعی اختصاص داده‌اند.