جمعی از شهروندان اصفهانی خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی و تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین اجرای قانون حجاب و عفاف شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از شهروندان اصفهانی امروز با حضور مقابل در میدان خواجو و مقابل ساختمان صداوسیمای مرکز اصفهان با قدردانی از رسانه ملی در انعکاس حضور شبانه مردم مبعوث شده و پوشش دلاورمردی‌های مردان جبهه مقاومت بر ضرورت حفظ و پوشش رسانه‌ای ارزش‌های اجتماعی تأکید کردند و ضمن درخواست از نهاد‌های نظارتی برای برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، خواستار تقویت وحدت و انسجام ملی برای مقابله با چالش‌های پیش رو شدند.

آنها همچنین بر اجرای قانون حجاب و عفاف بر ضرورت حفظ حیا و پوشش مناسب در جامعه تأکید کردند.