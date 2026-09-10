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جمعی از شهروندان اصفهانی خواستار برخورد با مفسدان اقتصادی و تقویت وحدت و انسجام ملی و همچنین اجرای قانون حجاب و عفاف شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ جمعی از شهروندان اصفهانی امروز با حضور مقابل در میدان خواجو و مقابل ساختمان صداوسیمای مرکز اصفهان با قدردانی از رسانه ملی در انعکاس حضور شبانه مردم مبعوث شده و پوشش دلاورمردیهای مردان جبهه مقاومت بر ضرورت حفظ و پوشش رسانهای ارزشهای اجتماعی تأکید کردند و ضمن درخواست از نهادهای نظارتی برای برخورد جدی با مفسدان اقتصادی، خواستار تقویت وحدت و انسجام ملی برای مقابله با چالشهای پیش رو شدند.
آنها همچنین بر اجرای قانون حجاب و عفاف بر ضرورت حفظ حیا و پوشش مناسب در جامعه تأکید کردند.