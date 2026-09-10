

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مسابقات دسته یک بزرگسالان آقایان کشور، گرامیداشت مهشید اشتری، در شهریورماه ۱۴۰۵ به میزبانی مشهد مقدس و با حضور ۱۶ ورزشکار به صورت دوره‌ای برگزار شد.

در پایان این رقابت‌ها، وانیا یاوری از کرمانشاه با کسب ۲۹ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و عنوان قهرمانی را از آن خود کرد نادیا عابد از تهران با ۲۷ امتیاز نایب‌قهرمان شد و الینا ابراهیمی از فارس نیز با ۲۶ امتیاز به مقام سوم دست پیدا کرد.

بر این اساس، وانیا یاوری از کرمانشاه، نادیا عابد تهران، الینا ابراهیمی فارس و ماندانا موسوی از اصفهان به عنوان چهار نفر برتر مسابقات، جواز حضور در رقابت‌های دسته برتر بزرگسالان کشور را کسب کردند.

در ادامه رده‌بندی، کیانا بازمانی از تهران، ثمین برگشایی از قزوین، سارا شهسواری از تهران و فاطمه لفظ از اصفهان به ترتیب در جایگاه‌های پنجم تا هشتم قرار گرفتند حضور خود را دسته یک بزرگسالان بانوان کشور حفظ کردند.

نفرات نهم تا شانزدهم جدول نیز به رده پائین‌تر سقوط کردند.