به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ کارآگاه حمیدرضا زارع در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای مقابله با جرائم سرقت، طرح عملیاتی مبارزه با سرقت احشام به مدت ۳ روز با هماهنگی مرجع قضائی در استان یزد اجرا شد. وی افزود: در اجرای این طرح ماموران یگان‌های انتظامی و پلیس آگاهی با اقدامات اطلاعاتی و تخصصی ۲۹ نفر از سارقان حرفه‌ای و سابقه دار را شناسایی و دستگیر کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان یزد تصریح کرد: سارقان دستگیر شده در تحقیقات پلیس به ۳۱ فقره سرقت احشام اعتراف کردند و با تشکیل پرونده روانه دادسرا شدند. کارآگاه زارع با توصیه به شهروندان درخصوص رعایت نکات پیشگیرانه، اظهار داشت: دامداران توصیه‌های پلیس در خصوص پیشگیری از سرقت را جدی بگیرند.