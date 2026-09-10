وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اجرای تدریجی و سراسری «الگوی مدرسه تراز»، گفت: این طرح قرار است به یک گفتمان مشترک در نظام تعلیم و تربیت تبدیل شود و با تکیه بر داده‌ها، شاخص‌های آموزشی و تربیتی و برنامه‌ریزی راهبردی، سند تحول بنیادین را از سطح سیاست‌گذاری به سطح مدرسه منتقل کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما دکتر علیرضا کاظمی صبح امروز در نشست با شورای معاونان ستاد و اعضای شورای معاونان ادارات کل استان‌ها به صورت برخط با اشاره به فعالیت بیش از ۱۲۳ هزار مدرسه در کشور، اجرای یکباره طرح‌های تحولی در این گستره را امکان‌پذیر ندانست و بر ضرورت آموزش، اقناع، توانمندسازی و همراه‌سازی مدیران و عوامل اجرایی مدارس تأکید کرد.

وی «الگوی مدرسه تراز» را یکی از مهم‌ترین طرح‌های تحولی آموزش‌وپرورش در مسیر اجرای نقشه راه سند تحول بنیادین دانست و اظهار کرد: این الگو باید تصویری دقیق از وضعیت هر مدرسه ارائه دهد تا مدیران بتوانند بر اساس داده‌ها، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کرده و برای بهبود عملکرد مدرسه برنامه‌ریزی کنند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به سامانه طراحی شده برای الگوی مدرسه تراز، افزود: این سامانه در واقع یک دستیار نیمه‌هوشمند مدیریتی است که با تحلیل داده‌ها، وضعیت مدرسه را در ابعاد مختلف مشخص می‌کند و زمینه را برای برنامه‌ریزی راهبردی، تعیین مأموریت‌ها، تدوین برنامه‌ها و پایش مستمر شاخص‌ها فراهم می‌سازد.

کاظمی با بیان این‌که برنامه درسی در قلب «الگوی مدرسه تراز» قرار دارد، گفت: مدرسه باید بر اساس ارزش‌ها و اهداف سند تحول بنیادین، چشم‌انداز مشخصی داشته باشد و مأموریت‌ها و برنامه‌های خود را بر همان اساس تنظیم کند؛ از این رو، الگوی مدرسه تراز باید به یکی از برنامه‌های اولویت‌دار آموزش‌وپرورش تبدیل شود.

وی بر تبدیل این طرح به یک گفتمان مشترک در سراسر مدارس کشور تأکید کرد و خواستار تقویت و تثبیت دبیرخانه‌های طرح در معاونت‌های وزارتخانه و استان‌ها شد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر تشکیل منظم کمیته اجرایی مشترک، تعیین مسئول مشخص برای دبیرخانه الگوی مدرسه تراز در استان‌ها و ایجاد شبکه راهبری برای انتقال این الگو به مناطق و مدارس تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به ظرفیت «راهبران آموزشی» در مناطق روستایی، گفت: نباید برای اجرای این طرح ساختار‌های موازی ایجاد شود، بلکه باید از ظرفیت‌های موجود استفاده کرد. در مناطق روستایی، راهبران آموزشی می‌توانند محور اجرای همزمان الگوی مدرسه تراز و برنامه تحول درسی باشند.

وی از طراحی برنامه آموزشی ویژه مدیران مدارس خبر داد و بر تدوین بسته‌های آموزشی، انتشار کتابچه راهنمای الگوی مدرسه تراز و تولید محتوای چندرسانه‌ای برای آموزش مدیران تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش تصریح کرد: برای تبیین مراحل اجرای این الگو می‌توان مجموعه‌ای از فیلم‌های کوتاه و محتوای ساده و کاربردی تولید کرد تا مدیران جدید، به‌ویژه مدیران مدارس مناطق روستایی و کم‌برخوردار، بتوانند مراحل اجرای طرح را به‌صورت دقیق فرا بگیرند.

کاظمی با تأکید بر ضرورت تکمیل تقویم اجرایی طرح، گفت: استقرار سامانه الگوی مدرسه تراز باید به‌صورت رسمی به استان‌ها و مناطق ابلاغ شود و همه بخش‌های وزارتخانه، از حوزه فناوری تا واحد‌های اجرایی، باید برای جلوگیری از توقف یا کندی اجرای آن همکاری کنند.

وی «الگوی مدرسه تراز» را در واقع «برش مدرسه‌ای سند تحول بنیادین» توصیف کرد و گفت: محور فعالیت‌های مدرسه باید بر اساس این الگو شکل بگیرد و وضعیت مدارس در حوزه‌های آموزشی، تربیتی، ورزشی و سایر ساحت‌های سند تحول به‌صورت منسجم مورد ارزیابی قرار گیرد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین بر ارائه گزارش جامع اجرای این طرح به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد و خواستار ثبت نتایج و روند اجرای آن در اسناد و مصوبات این نهاد‌ها شد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تمرکز مدیران آموزش‌وپرورش بر آماده‌سازی مدارس برای آغاز سال تحصیلی، پیگیری وضعیت نیروی انسانی، تکمیل فرآیند تصحیح اوراق و ثبت سوابق تحصیلی و ارائه گزارش مستمر از وضعیت استان‌ها تأکید کرد.