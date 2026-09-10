ثبت حضور کل وحشی با پا‌های نیرومند و توانایی شگفت‌انگیز در حرکت بر روی سطوح سنگی و شیب‌های دشوار، یکی از جلوه‌های ارزشمند حیات‌وحش منطقه حفاظت شده کوه بافق به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد و بنابراعلام روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، در میان صخره‌های سخت و ارتفاعات خاموش منطقه حفاظت‌شده کوه بافق، جایی که دامنه‌های سنگلاخی با دره‌های عمیق و پرتگاه‌های طبیعی درهم آمیخته‌اند و پوشش پراکنده گیاهان کوهستانی در میان سنگ‌ها جلوه‌ای خاص به چشم‌انداز بخشیده است، کل وحشی (Capra aegagrus) همچنان به زندگی خود ادامه می‌دهد. این زیستگاه کوهستانی، با شیب‌های تند، دیواره‌های صخره‌ای، پناهگاه‌های طبیعی و منابع آبی محدود، محیطی سخت، اما مناسب برای گونه‌هایی است که با شرایط خشک و کم‌آب منطقه سازگار شده‌اند.

کل وحشی با پا‌های نیرومند و توانایی شگفت‌انگیز در حرکت بر روی سطوح سنگی و شیب‌های دشوار، یکی از جلوه‌های ارزشمند حیات‌وحش زیست‌بوم حفاظت شده کوه بافق به شمار می‌رود؛ حیوانی که حضورش در ارتفاعات، بخشی از پویایی طبیعی و تنوع زیستی کوه بافق را به نمایش می‌گذارد.