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نوجوانان فریدنی از برنامههای مدرسه تابستانه مؤسسه قرآنی آیتالله بهاءالدینی شهر داران استقبال کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر مدرسه تابستانه موسسه قرآنی آیتالله بهاءالدینی گفت: این مؤسسه به عنوان تنها مرکز حفظ قرآن ویژه آقایان در غرب استان اصفهان، در کنار فعالیتهای قرآنی، تابستان امسال برنامههای متنوعی را در قالب مدرسه تابستانه برای نوجوانان و جوانان شهر داران تدارک دیده است.
حسین رجبی با اشاره به حضور حدود ۶۰ نفر از نوجوانان و جوانان در مدرسه تابستانه افزود: برنامههای مدرسه تابستانه در دو بخش کلاسهای تخصصی و عمومی نظیر مهارتهای یارانهای، فن بیان، باشگاه مغز، مطالعه، احکام و قرآن برگزار میشود.
وی گفت: یکی از بخشهای مهم این مجموعه، فعالیتهای قرآنی است که با حضور ۲۵ نوجوان قرآنآموز برگزار میشود و تاکنون هفت نفر از این نوجوانان و جوانان موفق به حفظ کل قرآن کریم شدهاند.
رجبی افزود: در کنار برنامههای قرآنی، کلاسهای تربیتی و آموزشی و همچنین برنامههای ورزشی و تفریحی نیز برای شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است تا نوجوانان بتوانند در محیطی سالم، شاد و هدفمند، استعدادها و توانمندیهای خود را پرورش دهند.