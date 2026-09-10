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افزایش قیمت جهانی نفت ، این روزها مستقیماً خود را در قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان نشان میدهد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، در پاکستان افزایش قیمت جهانی نفت، این روزهای اخیر مستقیماً خود را در قیمت بنزین و گازوئیل نشان میدهد.
در سازوکار جدید قیمتگذاری، نرخ فرآوردههای نفتی در پاکستان بهصورت روزانه و متناسب با تغییرات قیمت جهانی نفت بازنگری میشود.
قیمت بنزین که چند روز قبل حدود ۳۵۹ روپیه معادل ۲۸۷ هزار تومان بود، تنها دو روز بعد به حدود ۳۸۶ روپیه معادل ۲۹۵ هزار در هر لیتر رسید
تجربه پاکستان نشان میدهد قیمت سوخت از تحولات بازار جهانی نفت جدا نیست؛ چالش اصلی دولتها، مدیریت افزایش هزینهها و تقسیم عادلانه آن میان دولت و مصرفکننده است.