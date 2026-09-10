پخش زنده
امروز: -
در سفر معاون رئیس جمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور به نایین و خوروبیابانک، مسائلی از جمله حوزه زیرساختها، تنش آبی، احیای قنوات، آبخیزداری در این دو شهرستان، بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عبدالکریم حسین زاده افزود: بایستی مسائل مهم این دو شهرستان را در نظام برنامهریزی و بودجهریزی ببینیم و در حوزه سرمایهگذاری در طرحهای گردشگری و ظرفیتهای این دو شهرستان و چهار شهرستان محور شرق و همچنین سایر موارد مشارکت و برنامهریزی داشته باشیم.
معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور تاکید کرد: در مسئله جنگ در استان اصفهان حدود ۷۹ واحد مرتبط با صنایع مستقر در نواحی روستایی آسیب دیدند که در نظر داریم در خصوص بازسازی این واحدها نیز مشارکت و برنامهریزی داشته باشیم.
در جریان سفر معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور به نایین، عملیات بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی شهرستان نایین به طول ۸۰ کیلومتر با اعتبار ۱۰ میلیارد ریال آغاز و همچنین بهسازی و روکش آسفالت محور روستایی لای سیاه به طول ۱۲ کیلومتر با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.