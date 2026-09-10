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وقتی امید به فرزندآوری، مرز نمی‌شناسد

ایران در درمان ناباروری رتبه سوم دنیا را دارد، رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اعلام این خبر گفت تمام تکنیک‌های پیشرفته برای درمان ناباروری در کشور در حال اجراست که برای گردشگران سلامت هم جذابیت ایجاد کرده است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۱۹- ۱۷:۳۴
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برچسب ها: درمان ناباروری ، گردشگری سلامت ، فرزندآوری
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