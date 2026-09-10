به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت، عوامل پلیس شهرستان در عملیات‌های مقتدرانه در یک ماه گذشته، ۴۴ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.

وی افزود: سارقان در بازجویی ها، به ۳۹ فقره سرقت از منازل، مغازه، اماکن نیمه ساز و دولتی، قطعات خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند و اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شد.فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدار‌های انتظامی و استفاده از تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.