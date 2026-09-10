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فرمانده انتظامی شهرستان اردکان از دستگیری ۴۴ سارق توسط عوامل پلیس شهرستان در یک ماه گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مجتبی نظری فرد در تشریح جزئیات این خبر گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد قاطع با برهم زنندگان نظم و امنیت، عوامل پلیس شهرستان در عملیاتهای مقتدرانه در یک ماه گذشته، ۴۴ سارق را شناسایی و دستگیر کردند.
وی افزود: سارقان در بازجویی ها، به ۳۹ فقره سرقت از منازل، مغازه، اماکن نیمه ساز و دولتی، قطعات خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند و اموال مسروقه به مالباختگان بازگردانده شد.فرمانده انتظامی شهرستان اردکان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت هشدارهای انتظامی و استفاده از تجهیزات ایمنی برای پیشگیری از سرقت، هرگونه موارد مشکوک را بلافاصله با پلیس ۱۱۰ درمیان بگذارند.