ساخت سرپناه و توسعه انرژی پاک؛ روایت خدمت جهادگران در قزوین
جهادگران استان قزوین با اجرای طرحهایی در حوزه مسکن و انرژی، گامهای مؤثری برای رفع نیاز خانوادههای کمبرخوردار، توسعه انرژی پاک و ایجاد درآمد پایدار در مناطق محروم و کمتر برخوردار برداشتهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین
، در روستای شید اصفهان، یکی از طرحهای جهادی با ساخت یک واحد مسکونی برای یکی از مددجویان کمیته امداد به سرانجام رسید؛ اقدامی که با همکاری بسیج سازندگی و کمیته امداد و از محل پرداخت زکات اجرایی شد.
این خانه، حالا برای خانوادهای که پیش از این با مشکلات تأمین مسکن مواجه بود، به سرپناهی امن تبدیل شده است.
در مهدیآباد بزرگ نیز یک نیروگاه خورشیدی کوچکمقیاس با ظرفیت پنج کیلووات به بهرهبرداری رسید؛ طرحی که علاوه بر کمک به توسعه انرژیهای پاک، با هدف ایجاد درآمد پایدار برای بهرهبردار اجرا شده است.
توسعه نیروگاههای خورشیدی کوچکمقیاس، یکی از ظرفیتهایی است که میتواند در مناطق کمبرخوردار، همزمان با کمک به تولید انرژی پاک، زمینهای برای اشتغال و درآمدزایی خانوارها فراهم کند.
بیش از ۶۵۰ گروه جهادی با حمایت بسیج سازندگی در استان فعالیت میکنند و در ۱۲ عرصه به مردم خدمترسانی دارند؛ گروههایی که بخشی از ظرفیت مردمی برای رفع محرومیت، توسعه زیرساختها و کمک به بهبود کیفیت زندگی در مناطق کمتر برخوردار را شکل میدهند.