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دیدن ظرفیت سد دویرج، تسطیح و مرمت جادههای بین مزارع، تأمین کود و نهادهها، تعیین تکلیف مالکیت برخی از اراضی؛ مطالباتی است که توسعه کشاورزی در موسیان مستعد را رقم میزند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ بخش موسیان از توابع شهرستان دهلران ظرفیت مناسبی برای توسعه کشاورزی دارد و این در حالی است که زیرساختهای آن، توجه ویژهای را طلب میکند.
برخی کانالهای آبیاری نیازمند لایروبی و مرمت هستند و رسیدگی به شبکه انتقال آب؛ برای بهرهبرداری مناسب از ظرفیت سد دویرج ضروری است.
وضعیت جادههای بین مزارع نیز از دیگر مشکلات کشاورزان است؛ مسیرهایی که به گفته آنان نیازمند تسطیح و مرمت هستند؛ تا تردد ماشینآلات کشاورزی آسانتر و هزینههای تولید کاهش یابد.
کمبود و تأخیر در تأمین کود و نهادههای کشاورزی از دیگر مطالبات مطرحشده از سوی کشاورزان است؛ چراکه تأمین بهموقع نهادهها، نقش مستقیمی در کیفیت و میزان تولید دارد.
در کنار این مشکلات؛ موضوع تعیین تکلیف مالکیت برخی اراضی نیز به یکی از مطالبات اهالی تبدیل شده است. کشاورزان میگویند: بخشی از این زمینها، اراضی آبا و اجدادی آنهاست و برای برخی نیز اسناد رسمی وجود دارد؛ اما فرآیند اداری و هزینههای مربوط به تثبیت و تعیین مالکیت؛ با اعتراض آنان همراه شده است.
دشت موسیان؛ بر اساس یافتهها و کاوشهای باستانشناسی؛ از نخستین خاستگاههای کشت گندم در جهان به شمار میرود؛ دشتی وسیع و حاصلخیز که مردمان سختکوش آن، نسل به نسل به کشاورزی و تولید مشغول بودهاند.
احداث سد دویرج و ایجاد شبکه انتقال آب و کانالهای آبیاری؛ فصل تازهای را در کشاورزی این منطقه رقم زده و با رساندن آب به اراضی؛ زمینه توسعه سطح زیرکشت و رونق تولید را فراهم کرده است.
موسیان امروز؛ علاوه بر پیشینه تاریخی خود، ظرفیت قابل توجهی در تولید محصولات کشاورزی دارد؛ ظرفیتی که با نگهداری و لایروبی شبکههای آبیاری سد دویرج، ساماندهی راههای بین مزارع، تأمین بهموقع نهادهها و تعیین تکلیف اراضی میتواند؛ بیش از گذشته در مسیر رونق تولید، اشتغال و اقتصاد منطقه به ایفای نقش بپردازد.