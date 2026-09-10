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شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز جمعه فردا ۲۰ شهریور در رشت مرکز گیلان، به امامت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ شورای سیاستگذاری ائمه جمعه گیلان اعلام کرد: نماز دشمن شکن جمعه فردا در مساجد و مصلاهای همه شهرها و بخشهای گیلان برگزار خواهد شد.
همچنین نماز جمعه فردا ۲۰ شهریور در مرکز گیلان، به امامت آیت الله فلاحتی نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) رشت برگزار میشود.