تیم ۵ نفره لی‌چوان ووشو بانوان استان یزد، در آوردگاهی سنگین با حضور ۳۷۰ ورزشکار از ۱۷ استان کشور، با نمایشی مقتدرانه و دست‌یابی به دو مدال نقره توسط فاطمه زارع و مائده شب‌خیز به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مسابقات ووشو قهرمانی کشور در سبک لی‌چوان، با حضور گسترده نخبگان این رشته رزمی از سراسر ایران به میزبانی همدان برگزار شد. این دوره از پیکار‌ها که به میزبانی سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر جریان داشت، با استقبال کم‌نظیر ۳۷۰ ووشوکار منتخب از ۱۷ استان کشور، یکی از شلوغ‌ترین و باکیفیت‌ترین رویداد‌های رزمی سال را رقم زد.تیم منتخب بانوان استان یزد که با ترکیبی هدفمند و پنج‌نفره تحت هدایت فنی و روان‌شناختی بی‌بی خدیجه حسینی‌نسب گام به این میدان دشوار گذاشته بود، نمایشی تحسین‌برانگیز و از حیث فنی استاندارد به اجرا گذاشت.

در جریان این رقابت‌های پرفشار و نفس‌گیر، فاطمه زارع و مائده شب‌خیز، دو بانوی تکنیکی و پرتلاش یزدی، با اتخاذ تاکتیک‌های هوشمندانه و تسلط کامل بر روی تاتامی، رقبای خود را یکی پس از دیگری کنار زده و با اقتدار روی سکوی دوم کشور ایستادند تا دو گردن‌آویز نقره به ویترین افتخارات ورزش استان یزد افزوده شود.همچنین در ادامه این رویداد، هانیه جوکار، مبینا دهقانی و عسل بادفر، سه نماینده دیگر تیم یزد، علیرغم ارائه مبارزاتی جانانه، شجاعانه و تماشایی در برابر مدعیان باسابقه کشوری، در رقابت‌هایی فوق‌العاده میلی‌متری و پایاپای نتیجه را واگذار کرده و از گردونه رقابت‌ها کنار رفتند.

عملکرد جسورانه، جنگندگی بالا و تسلط تکنیکی این سه بانوی ووشوکار نشان داد که یزد در این سبک دارای پشتوانه‌هایی مستعد و آماده برای فتح سکو‌های بزرگ‌تر در آینده نزدیک است.