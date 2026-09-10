هر روز بدتر از دیروز، عاقبت شیطان بزرگ؛

از حملات مردمی به رژیم تروریستی آمریکا در تجمعات خیابانی تا شکار زیردریایی در رویارویی میدانی

توهم رژیم تروریستی آمریکا مبنی بر شکست ایرانیان، پس از شش و نیم ماه مقاومت مردمی در خیابان و شکار زیردریایی پیشرفته در میدان نبرد، از بین رفت.