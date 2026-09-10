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توهم رژیم تروریستی آمریکا مبنی بر شکست ایرانیان، پس از شش و نیم ماه مقاومت مردمی در خیابان و شکار زیردریایی پیشرفته در میدان نبرد، از بین رفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ تاوان جنگ افروزی رئیس جمهور متوهم آمریکا در منطقه خاورمیانه را باید مردم آمریکا بپردازند.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در چند روز اخیر شگفتانههای جدیدی برای آمریکا داشتند که در آخرین مورد آن، شکار زیردریایی هوشمند امریکا در ورودی تنگه هرمز بود.
حضور خالصانه ایرانیان در خیابان و میدان، پیروزیهای پی در پی را برای انقلاب اسلامی تضمین کرده است.