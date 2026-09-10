رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی از اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان از مهرماه خبر داد و گفت: با تغییر ضرایب مربوط به حقوق و فوق‌العاده‌های مرتبط با رتبه‌بندی و افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی حق‌التدریس‌ها تلاش می‌شود بخشی از مشکلات معیشتی فرهنگیان جبران شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علیرضا منادی در نشست وبیناری با مدیران مدارس و جمع فرهنگیان آذربایجان شرقی با اشاره به اقدامات انجام‌ شده در حوزه معیشت و حقوق معلمان اظهار کرد: در مرحله نخست رتبه‌بندی معلمان حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع در این مسیر قرار گرفت و این رقم اکنون به حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی افزود:از مهرماه مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان آغاز خواهد شد و با تغییر درصد‌های مربوط به مولفه‌های حقوقی تلاش می‌شود بخشی از کمبود‌های ایجادشده ناشی از تورم جبران شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس همچنین از افزایش قابل توجه حق‌التدریس معلمان خبر داد و گفت: برای حق‌التدریس‌ها نیز از مهرماه افزایش ۷۰ تا ۸۰ درصدی در نظر گرفته شده است و در فاز دوم افزایش حق مدیریت مدیران مدارس نیز دنبال خواهد شد.

منادی با اشاره به موضوع ساماندهی معلمان مدارس استعداد‌های درخشان (سمپاد) گفت: براساس بخشنامه وزارت آموزش و پرورش معلمان مدارس استعداد‌های درخشان باید بخشی از ساعات موظف خود را در مدارس دولتی نیز ارائه کنند اما با توجه به مشکلات احتمالی اجرای این موضوع، اختیار تصمیم‌گیری درباره نحوه اجرای آن در استان‌ها به مدیران کل آموزش و پرورش تفویض شده است.

وی با تاکید بر اینکه معلم مهمترین عنصر نظام آموزش و پرورش است اظهار کرد: اگر قرار است مسائل آموزش و پرورش حل شود، باید معیشت و جایگاه معلم مورد توجه جدی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس افزود: امروز خانواده‌ها سرمایه اصلی خود یعنی فرزندانشان را در اختیار معلمان قرار داده‌اند و فرهنگیان در قبال آینده کشور مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگیان در شرایط کنونی کشور بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و نقش‌آفرینی معلمان در جامعه تاکید کرد و گفت: معلمان در خط مقدم تربیت نسل آینده قرار دارند.

وی با بیان اینکه آذربایجان شرقی و شهر تبریز در تاریخ آموزش، فرهنگ و تحولات اجتماعی کشور نقش برجسته‌ای داشته‌ است گفت: بخش مهمی از مفاخر علمی، فرهنگی و تاریخی کشور از این منطقه برخاسته‌اند و امروز نیز باید با تکیه بر همین ظرفیت نقش آموزش و معلمان در ساختن آینده کشور تقویت شود.

منادی با اشاره به ورود جدی هوش مصنوعی به عرصه آموزش تشریح کرد:دانش‌آموز امروز با نسل‌های گذشته متفاوت است و گسترش فناوری و هوش مصنوعی نظام آموزشی را با شرایط جدیدی روبرو کرده است؛ بنابراین آموزش و پرورش باید متناسب با تحولات جدید خود را به‌روز کند.