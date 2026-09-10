رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه ضد ایرانی آن هم بدون اجماع جهانی بار دیگر ماهیت وابسته و پر تناقض خود را نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قطعنامه سیاسی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:

شورای حکام با تصویب قطعنامه ضد ایرانی آن هم بدون اجماع جهانی بار دیگر ماهیت وابسته و پر تناقض خود را نشان داد. ایران برای دفاع از منافع ملی خود حتما در میدان به این قطعنامه بی اعتبار پاسخ می‌دهد.