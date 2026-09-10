مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: برای حفظ پایداری شبکه گاز و جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی، همه مشترکان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی باید الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، سعید توکلی در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران استان مازندران گفت: از نخستین روزهای حوادث جنگ، به‌ویژه از ۲۷ اسفند، با تأکید وزیر نفت، همه سناریوهای مرتبط با شرایط اضطراری در شرکت ملی گاز ایران بررسی و تدوین و بخشی از این سناریوها نیز آزمایش شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط سخت‌تر امسال، همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط ضروری است تا بخش‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده انرژی برای مدیریت سوخت زمستانی پای کار باشند.

توکلی با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی گفت: شدت مصرف انرژی در کشور بالاست و این مسئله ضرورت توجه جدی به مدیریت و بهینه‌سازی مصرف را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران توسعه سازوکار شرکت‌های کارور را یکی از اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه دانست و افزود: موضوع کارورهای انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته و سند مربوط به آن با محوریت شرکت ملی گاز ایران تدوین و ابلاغ شده است.

به گفته وی، تاکنون ۱۰۳ قرارداد با شرکت‌های کارور در استان‌های مختلف کشور به امضا رسیده است که با ایجاد رابط میان شرکت ملی گاز ایران و مشترکان، به تحقق صرفه‌جویی و بازگرداندن گاز صرفه‌جویی‌شده به چرخه مولد کشور کمک می‌کند.

توکلی افزود: پروژه‌های مختلف بهینه‌سازی و بهسازی در زنجیره تأمین گاز تعریف شده و آمادگی تأسیسات تقویت فشار، فرآورش، تولید و توزیع گاز نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بیان کرد: تعمیرات اساسی تأسیسات نیز با وجود محدودیت‌های مختلف، به‌موقع انجام می‌شود تا پس از پایان تعمیرات، پایداری مطلوبی در شبکه گاز کشور ایجاد شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز گفت: برای حفظ پایداری شبکه گاز و جلوگیری از قطع گاز مشترکان خانگی، همه مشترکان اعم از خانگی، تجاری و صنعتی باید الگوی صحیح مصرف را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف به معنای کاهش سطح رفاه مردم نیست، بلکه با رعایت الگوی مصرف و جلوگیری از مصارف غیرضروری، امکان استفاده بهینه از انرژی فراهم می‌شود.

توکلی افزود: با توجه به سهم قابل توجه گاز در سبد انرژی کشور، نحوه مصرف مشترکان نقش مهمی در مدیریت شبکه و تأمین پایدار گاز در روزهای سرد سال دارد.

وی با اشاره به شدت مصرف انرژی در کشور گفت: بر اساس تحقیقی که شاخص مصرف انرژی ۱۷۰ کشور را طی ۲۰ سال بررسی کرده است، تنها ۶ کشور روند افزایشی مصرف داشته‌اند که ایران نیز در رتبه‌های نخست این فهرست قرار دارد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران تصریح کرد: کشوری که می‌تواند انرژی را به فرصت تبدیل کند، نباید انرژی را به این شکل مصرف کند.

توکلی گفت: هدف اصلی شرکت ملی گاز ایران، تأمین پایدار گاز و استمرار خدمت‌رسانی به مشترکان است و تحقق این هدف، در کنار آمادگی و اقدام‌های صنعت گاز، به همکاری و همراهی مشترکان در رعایت الگوی صحیح مصرف وابسته است.