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مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران، گفت: خدمت به خانوادههای معظم شهدا نه یک وظیفه اداری، بلکه بالاترین مرتبه خدمت در پیشگاه الهی است که باید با شتاب و اخلاص بیشتری دنبال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، سعید اوحدی، در دومین گردهمایی مدیران خادمیاران شهدای کشور، با تأکید بر اینکه حضور فرزندان نخبه شهدا در عرصههای کلان مدیریتی، نمادی از ظرفیتهای والای جامعه ایثارگری است، تصریح کرد: خدمت به خانوادههای معظم شهدا نه یک وظیفه اداری، بلکه بالاترین مرتبه خدمت در پیشگاه الهی است که باید با شتاب و اخلاص بیشتری دنبال شود.
مشاور رئیسجمهور در امور ایثارگران در این نشست با اشاره به جایگاه رفیع خانواده شهدا گفت: در طول تاریخ انقلاب اسلامی، برای نخستین بار شاهد حضور فرزندان نخبه و بزرگوار شهدا در سطوح کلان مدیریتی کشور هستیم؛ چنانکه حضور این عزیزان در وزارتخانههای مهم، نمادی از موفقیت و شایستهسالاری در نظام جمهوری اسلامی است.
اوحدی با طرح این پرسش که «شاخص اصلی در مسیر خدمت چیست؟»، تأکید کرد: شاخص خدمت در این حوزه، نه رضایت سلسلهمراتب اداری و مسئولان مافوق، بلکه تنها کسب رضایت حضرت حق است. ما باید در هر جایگاهی که هستیم، این بار سنگین و سرمایه عظیم خانواده شهدا را امانتی الهی بدانیم.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به حدیثی قدسی مبنی بر اینکه «خداوند خود جانشین شهید در خانه است»، افزود: هیچ جایگزینی در این عالم خلقت در مقابل عظمت جایگاه شهید وجود ندارد. از این رو، کمتوجهی یا فراموشی در خدمت به این خانوادههای عزیز، خسران بزرگی است.
اوحدی در پایان این نشست ضمن قدردانی از اهتمام مدیران و خادمین شهدا، خواستار حرکت با شتاب و جدیت بیشتر در مسیر خدمترسانی به جامعه ایثارگران شد و خاطرنشان کرد: برگزاری این جلسات باید زمینهساز شناخت بیشتر ارزشها و حقانیت راه شهدا باشد تا بتوانیم همچون شهدا در خدمت جامعه ایثارگری کشور باشیم.