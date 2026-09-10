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جشنواره بزرگ تابستانه ژیمناستیک استان همدان با حضور ۶ هزار شرکتکننده در سالن ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی همدان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان گفت: این جشنواره با هدف ایجاد انگیزه برای کودکان و خانوادهها و ایجاد شور و نشاط در میان ورزشکاران برگزار شد.
سعید نجاتیان افزود: جشنواره تابستانه ژیمناستیک ترکیبی از برنامههای مختلف از جمله اجرای حرکات ژیمناستیک، آکروباتیک و برنامههای نمایشی است که توسط ورزشکاران اجرا شد.
رئیس هیئت ژیمناستیک استان همدان گفت: هدف ما این است که جشنوارهها و مسابقات ژیمناستیک در هر فصل و به صورت دورههای سهماهه برگزار شود تا ورزشکاران پس از پایان هر دوره آموزشی نیز انگیزه و برنامه مشخصی برای ادامه فعالیت داشته باشند.
سعید نجاتیان افزود: برگزاری این جشنوارهها علاوه بر ایجاد انگیزه در میان ورزشکاران، فرصتی برای خانوادههاست تا توانمندی و پیشرفت فرزندان خود را از نزدیک مشاهده کنند.