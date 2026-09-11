رئیس پلیس فتا گیلان با هشدار در خصوص فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی جعلی در آستانه سال تحصیلی، از والدین و دانش‌آموزان خواست در خرید از فروشگاه‌های مجازی مراقب کلاهبرداران سایبری باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیرحسین نقی‌مهر گفت: با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، مجرمان سایبری با راه‌اندازی صفحات و فروشگاه‌های جعلی و تبلیغ نوشت افزار با قیمت‌های غیرواقعی و تخفیف‌های وسوسه‌کننده، کاربران را به دام می‌اندازند.

وی افزود: کلاهبرداران با هدایت کاربران به درگاه‌های پرداخت جعلی و یا دریافت بیعانه، اطلاعات بانکی شهروندان را سرقت و از حساب آن‌ها به صورت غیرمجاز برداشت می‌کند.

رئیس پلیس فتا گیلان تاکید کرد: شهروندان پیش از خرید اینترنتی از اعتبار فروشگاه و صحت اطلاعات آن اطمینان حاصل کرده و از ورود به لینک‌های ناشناس ارسالی در پیامک، شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها خودداری کنند.

سرهنگ نقی‌مهر در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا وقوع کلاهبرداری، موضوع را از طریق سایت پلیس فتا و شماره ۰۹۶۳۸۰ مرکز فوریت‌های سایبری اطلاع دهند.