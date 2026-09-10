دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امکان ارسال لایحه الکترونیک با «متن دلخواه» و «پیوست» را به‌صورت گام‌به‌گام برای کاربران فراهم کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، امکان ارسال لایحه الکترونیک با «متن دلخواه» و «پیوست» را به‌صورت گام‌به‌گام برای کاربران فراهم کرده‌اند.

این خدمت در زمینه توسعه خودکاربری‌های قضایی و تسهیل دسترسی اصحاب دعوا به فرآیند دادرسی، در مرحله نخست برای ۶۹ موضوع لایحه الکترونیک راه‌اندازی شده است و برنامه توسعه آن برای سایر موضوعات در دستور کار قرار دارد.

بر اساس این اطلاعیه، کاربران می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ارسال لایحه الکترونیک خود اقدام کنند.

فرآیند مذکور شامل درج «متن دلخواه» و ضمیمه‌کردن «پیوست» مربوطه است؛ امری که امکان تنظیم دقیق دفاعیات و مستندات حقوقی را برای اصحاب دعوا فراهم می‌سازد و از الزام به حضور حضوری یا اتکا به ساختار‌های سنتی ثبت کاغذی می‌کاهد.