به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، روزنامه دیلی تلگراف در انگلیس با انتشار مطلبی ادعا کرده است که " شماری از نیروی ویژه بازنشسته ارتش بریتانیا" (SAS) ، روس‌ها را برای جنگ در اوکراین آموزش می‌دهند."

دیلی تلگراف افزود: گزارش اطلاعاتی فاش شده نشان می‌دهد که نظامیان سابق نیروهای ویژه بریتانیا، موسوم به "اس آ اس" در حال آموزش روس‌ها برای جنگ در اوکراین اند.

ارزیابی تهیه شده برای سازمان‌های اطلاعاتی "فایو آیز" با "اطمینان قوی" نشان داد که کهنه سربازان نظامی غربی برای آموزش شهروندان روسی و همچنین ماموران" نظامی فعال" استخدام شده‌اند. فایو آیز (Five Eyes) اتحادیه‌ای اطلاعاتی شامل پنج کشور زلاندنو، آمریکا، استرالیا، بریتانیا برای جاسوسی و شنود الکترونیک است.

به تلگراف نسخه‌ای از یادداشت تهیه شده برای سرویس اطلاعات مخفی استرالیا (SIS) نشان داده شده است که بر اساس مصاحبه با دو مأمور سابق نیروهای ویژه استرالیا و یک سرباز ذخیره فعال تهیه شده است. این دو نفر می‌گویند که از آنان خواسته شده است تا در اردوگاه‌های آموزشی در بلغارستان و صربستان که ظاهراً میزبان مشتریان روسی بوده‌اند، مربی شوند.

در این یادداشت آمده است که یک اردوگاه رزمی که از سوی " آلفا- متال"، یک شرکت آموزش نظامی، در مِجدنی، شمال بلغارستان اداره می‌شود، مربیانی از "طیف وسیعی از پیشینه‌ها" از جمله "اس آ اس"، هنگ کماندوی استرالیا، نیروهای پلیس آمریکا و تفنگداران نیروی دریایی آمریکا را استخدام می‌کند. مرکز آلفا- متال دوره‌های آموزشی نیروهای ویژه و تک‌تیراندازی پیشرفته را با قیمتی حدود چهار هزار یورو برای هر نفر ارائه می‌دهد و اعضای بالقوه شرکت‌های نظامی خصوصی، محافظان و تیم‌های امنیتی شرکت‌ها را هدف قرار می‌دهد.

با این حال، در این یادداشت آمده است که از سال ۲۰۲۲، زمانی که روسیه به اوکراین حمله کرد، اردوگاه‌های آموزشی خصوصی در اروپا همچنان شهروندان روسی را برای دوره‌های آموزشی از جمله " نبرد نزدیک پیشرفته" می‌پذیرند. کهنه سربازان نیروهای ویژه که برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد این اردوگاه مصاحبه شدند، گفتند که کارمندان فعلی به آنان گفته‌اند که این اردوگاه تا سال ۲۰۲۵، سه سال پس از حمله ولادیمیر پوتین به اوکراین، به آموزش اتباع روسی ادامه داده است.

با کارکنان سابق ارتش استرالیا از سوی یک واسطه مصاحبه شد که به دلایل امنیتی از سوی تلگراف نام برده نشده است. تارنمای مرکز آلفا- متال شامل عکسی از لوگوی "اس آ اس" در صفحه تبلیغاتی برای مربیان آن است. این شرکت همچنین یک آگهی استخدام برای کهنه سربازان "اس آ اس" برای کار در این مرکز در لینکدین منتشر کرده است.

همچنین به نظر می‌رسد صفحه مربیان آلفا- متال، یک کهنه سرباز آمریکایی را فهرست می‌کند که ادعا می‌کند ۱۲ سال در فرماندهی عملیات ویژه ارتش ایالات متحده خدمت کرده است. این مرد که تلگراف نامی از او نمی‌برد، ادعا کرد که یک متخصص مبارزه با تروریسم است که برنامه آموزشی تکاوران ارتش ایالات متحده و مدرسه هوابرد و همچنین آموزش عملیات جنگل، نظارت دوربرد و نحوه شناگر دیده‌بان بودن را به پایان رسانده است، که همگی دوره‌هایی مترادف با آموزش نیروهای ویژه اند.

این نشریه انگلیسی ادعا کرده روسیه در میدان نبرد اوکراین متحمل خسارات وحشتناکی شده است، به گفته مقامات غربی، یک میلیون و چهارصد هزار نفر تلفات داده است که پانصد هزار کشته از جمله آنهاست.

تلگراف افزود: منابع اطلاعاتی گفته‌اند که اوضاع اکنون چنان وخیم است که مسکو ماهانه حدود شش هزار سرباز بیش تر از آنچه می‌تواند جذب کند، از دست می‌دهد. بحران نیروی انسانی بر توانایی کرملین در آموزش سربازان فشار وارد کرده است، که ممکن است باعث شده باشد سربازان دوره‌های نظامی را در خارج از روسیه بگذرانند، یا برای یادگیری نحوه جنگیدن، یا برای تکمیل آموزش‌های ناکافی.

به نظر می‌رسد آلفا- متال با "آلفا ریجن"، یک شرکت امنیتی خصوصی روسی مستقر در سن پترزبورگ، مرتبط باشد. آلفا ریجن این اردوگاه آموزشی را در وب‌سایت خود تبلیغ می‌کند و به دوره‌هایی برای پیمانکاران و مربیان نظامی خصوصی با " تجربه گسترده در نیروهای ویژه و واحدهای پلیس در بلغارستان، ایالات متحده، روسیه، یونان، اسرائیل و اوکراین" اشاره می‌کند.

آلفا- متال به تلگراف گفت که هرگز از کهنه سربازان "اس آ اس" استفاده نکرده است و هیچ ارتباطی با نیروهای ویژه بریتانیا ندارد. یک سخنگو گفت که این مرکز از زمان حمله به اوکراین هیچ شهروند روسی را آموزش نداده و هرگز عضو سابق "اس آ اس"را استخدام نکرده است و این اتهامات را "دروغ" توصیف کرد. مرکز آموزشی همچنین هرگونه ارتباط با منطقه آلفا را رد کرد و این ادعا را به سردرگمی در مورد "شباهت بین نام اشخاص حقوقی مستقل" نسبت داد.

تلگراف می‌داند که یادداشت اطلاعاتی مربوط به آموزش ادعایی روس‌ها توسط کهنه سربازان نیروهای ویژه غربی اکنون توسط سرویس اطلاعات مخفی استرالیا تحت بررسی است. یک منبع نزدیک به تحقیقات گفت که یافته های آن احتمالاً از طریق شبکه اشتراک گذاری اطلاعات "فایو آیز" در اختیار بریتانیا و ایالات متحده قرار خواهد گرفت.

بر اساس قوانین بریتانیا و استرالیا، استفاده از آموزش های خود برای کمک به یک کشور خارجی برای کارکنان سابق نیروهای ویژه غیرقانونی است. تلگراف نتوانسته است به طور مستقل ادعاهای مطرح شده توسط این یادداشت را تأیید کند. چندین منبع "اس آ اس" ادعاهایی مبنی بر استفاده از کهنه سربازان هنگ نخبگان را رد کردند و گفتند که چنین اقداماتی خیانت به ارزش های آن ها خواهد بود. یک منبع ارشد "اس آ اس" افزود که آنها از وجود چنین کهنه سربازانی که به روس ها در مورد نحوه جنگیدن آموزش می دادند بی اطلاع بودند.

آن ها گفتند: "اس آ اس"یک جامعه کوچک است و اگر اعضای آن این کار را می‌کردند، ما می‌دانستیم و بسیار شگفت‌زده و عمیقاً ناامید می‌شدیم.

مسئولان نیروهای ویژه انگلیسی می گویند حدود پنج هزار کهنه سرباز " اس آ اس" وجود دارد، اما به راحتی ۲۵ هزار نفر دیگر نیز ادعا می کنند که بخشی از هنگ اند زیرا با رزومه آنان مطابقت دارد. دروغگوهای زیادی آن جایند."

فیل کمپیون، یک گروهبان سابق ستاد در ۲۲ SAS، گفت: «غیراخلاقی است که نیروهای ما بتوانند سربازانی را آموزش دهند که در نهایت با پسران ما می جنگند. آنها برای انجام این کار باید کاملاً سرکش باشند یا با انگیزه دلار.»

دیوید وایت، یک سرهنگ بازنشسته SAS، افزود که کهنه سربازان نیروهای ویژه همیشه وارد "بازار پس از فروش" کار مشاوره نظامی شده اند. اما او گفت که هنگ با هر کسی که در حال کمک به آموزش روس ها دستگیر شود، همدردی چندانی نخواهد داشت.

سخنگوی وزارت دفاع بریتانیا گفت: "این سیاست دیرینه دولت‌های متوالی است که در مورد نیروهای ویژه یا مسائل اطلاعاتی بریتانیا اظهار نظر نکنند. ما قوانین محکمی برای مقابله با فعالیت های خصمانه خارجی داریم و قانون امنیت ملی به آژانس های اطلاعاتی و پلیس ما ابزارهایی را می دهد که برای شناسایی و مختل کردن تهدیدات نیاز دارند"."