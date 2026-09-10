به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست بررسی تفاهم‌نامه‌های امضا شده در سفر رییس‌جمهور به استان و همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری اظهار کرد: روند اجرای تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری با جدیت در حال پیگیری است و بخشی از طرح‌های پیش‌بینی شده وارد مرحله عملیاتی شده است.

وی افزود: از محل تفاهم‌نامه‌های همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاکنون عملیات اجرایی ۳۳ طرح آغاز شده که می‌تواند زمینه‌ساز ورود سرمایه‌های جدید و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان اردبیل باشد.

استاندار اردبیل ادامه داد: در منطقه آزاد تجاری - صنعتی اردبیل - بیله‌سوار نیز اجرای ۲ طرح بزرگ در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی آغاز و اهلیت ۴۶ شرکت برای واردات خودرو در این منطقه احراز شده است.

امامی یگانه با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان بیان کرد: در حوزه دانش‌بنیان و فناوری‌های نوین نیز عملیات اجرایی پنج طرح مهم فناورانه آغاز شده است.

وی همچنین به آغاز اجرای پنج طرح بزرگ گردشگری در آینده نزدیک اشاره کرد و افزود: عملیات احداث سه هتل پنج ستاره و اولین دهکده گردشگری سلامت‌محور از جمله طرح‌هایی است که به زودی آغاز خواهد شد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه پیگیری مستمر برای تبدیل تفاهم‌نامه‌های سرمایه‌گذاری به طرح‌های اجرایی در اولویت است، تاکید کرد: با رفع موانع باید زمینه تحقق سرمایه‌گذاری‌های پیش‌بینی‌شده و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان فراهم شود.

در جریان سفر سال گذشته رییس‌جمهور به استان اردبیل اختصاص ۱۹۰ هزار و ۶۴۰ میلیارد ریال اعتبارات بودجه عمومی دولت، ۱۳۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال تعهدات تسهیلات بانکی و ۴۶۰ هزار میلیارد ریال برنامه و طرح جذب سرمایه از شرکت‌ها و هلدینگ‌ها مورد تصویب قرار گرفت.