به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ این گردهمایی با هدف تبیین رسالت مقدس خادمیاران شهدا در زنده نگه داشتن یاد شهدا، نهادینه کردن فرهنگ ایثار و شهادت در میان نسل امروز و برقراری پیوندی ماندگار با خانواده‌های عزیز شهدای کشور برگزار شد. این تشکل مردمی و مردم‌محور، با تکیه بر آرمان‌گرایی و عشق به وطن، بستری مقدس را برای تربیت نیرو‌های متعهد و فعال در سراسر کشور فراهم آورده است.

دومین گردهمایی سراسری مدیران خادمیاران شهدای کشور بنیاد شهید و امور ایثارگران با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، پیر حسین کولیوند رئیس جمعیت هلال احمر، سعید اوحدی مشاور رئیس جمهور در امور ایثارگران، حجت الاسلام و المسلمین سید محمود علوی، معاون امور نظارتی و هماهنگی و قائم‌مقام معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، علی آقا محمدی عضو شورای عالی سیاستگذاری خادمیاران شهدای کشور و یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سالن جلسات بنیاد، برگزار شد.

در این مراسم نشان سراج ایثار به فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی اهدا شد. همچنین از خدمت کارت ویژه خادمیاران شهدای سراسر کشور، سوپر اپلیکیش خادمیار و سامانه تکریم هوشمند رونمایی شد.