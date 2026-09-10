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در آستانه بازگشایی مدارس، معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از آغاز طرح ضربتی «استقبال از مهر» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آستانه بازگشایی مدارس، معاون اجرایی سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز از آغاز طرح ضربتی «استقبال از مهر» خبر داد.
در این پویش ۶۰۰ پاکبان در نواحی چهارگانه شیراز، با همتی بلند به زدودن غبار از محوطههای داخلی، معابر پیرامونی و زمینهای همجوار مدارس برخاستهاند. این عملیات که با شستوشوی نیمکتها، تابلوها و المانهای آموزشی همراه است، تا پایان شهریورماه ادامه خواهد داشت تا دانشآموزان در فضایی پاک و آراسته، نخستین زنگ مهر را به صدا درآورند.