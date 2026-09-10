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سومین دوره مسابقات کورنهول قهرمانی کشور با حضور ورزشکارانی از ۲۵ استان کشور در شهر سیسخت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهکیلویه و بویراحمد، در بخش آقایان، تیم فارس قهرمان شد، خراسان جنوبی در جایگاه دوم قرار گرفت و تیمهای مرکزی و خراسان رضوی به ترتیب سوم و چهارم شدند.
در بخش بانوان نیز تیم اصفهان عنوان قهرمانی را به دست آورد، قزوین دوم شد و تیمهای خوزستان و تهران به ترتیب در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفتند.
بازی کورن هول (Cornhole)، یکی از سرگرمکنندهترین و محبوبترین بازیهای فضای باز است که با شور و هیجان فراوان، افراد با هر سن و شرایط جسمانی را به خود جذب میکند.
این بازی به دلیل سادگی در یادگیری و امکان بازی گروهی، به سرعت در سراسر جهان گسترش یافته و طرفداران بیشماری پیدا کرده است.
هدف اصلی بازی کورن هول پرتاب کیسههای کوچک پر شده از ذرت یا مواد مشابه، به سمت یک تخته شیبدار است که حفرهای در بالای آن قرار دارد.
بازیکنان یا تیمها به نوبت چهار کیسهی خود را پرتاب میکنند و سعی دارند آنها را روی تخته یا داخل حفره بیندازند تا امتیاز کسب کنند.