به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرحله نهایی هشتمین دوره مسابقات باران وحی ویژه خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد استان مرکزی، با حضور برگزیدگان در ۲۸ رشته برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی گفت: این مسابقات با مشارکت ۹ هزار و ۶۴۰ نفر از افراد تحت حمایت در ۲۸ رشته، از تیرماه آغاز شده و پس از برگزاری مراحل مختلف، امروز به مرحله نهایی رسیده است.

مهدی عبادی افزود: برگزیدگان مرحله نهایی برای حضور در مسابقات کشوری انتخاب می‌شوند.

او با اشاره به موفقیت استان مرکزی در دوره گذشته این مسابقات گفت: سال گذشته نیز نمایندگان استان مرکزی موفق شدند در جمع نفرات اول تا سوم کشور قرار گیرند و از سوی رئیس کمیته امداد مورد تجلیل و تقدیر قرار گرفتند.