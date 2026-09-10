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مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای بازار پول و سرمایه گفت: توسعه استان یزد و اجرای طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری، در شرایط کنونی جز با استفاده از روشهای نوین تأمین مالی امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان منشادی در همایش تامین مالی با محوریت ابزارهای نوین تأمین مالی، با قدردانی از بخش خصوصی برای توسعه و پایدار کردن روشهای جدید تأمین مالی در بخشهای مختلف اقتصادی اظهار کرد: سیاست استان یزد در چارچوب سیاستهای دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، حرکت به سمت استفاده از روشهای نوین تأمین مالی طرحها است و این مسیر از دو سال گذشته در استان یزد آغاز شده است.وی افزود: اگرچه استفاده از روشهای نوین تأمین مالی با دشواریهایی همراه است، اما برای تداوم مسیر توسعه استان یزد، چارهای جز بهرهگیری از این ظرفیتها وجود ندارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد برگزاری همایش های تخصصی در حوزه تأمین مالی را فرصتی برای پیوند میان طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری با ظرفیتهای بازار سرمایه دانست و گفت: این نشستها میتواند زمینهای فراهم کند تا طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری، منابع مالی مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تأمین کرده و در مقابل، بازار سرمایه نیز ظرفیتهای مالی خود را در اختیار طرحهای دارای توجیه اقتصادی قرار دهد.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش با تشریح سیاستهای وزارتخانه در حوزه تأمین منابع مالی گفت: در گذشته بخش عمده تأمین مالی طرحها با اتکا به بودجه، درآمدهای نفتی و تسهیلات بانکی انجام میشد، اما اکنون سیاست دولت، توسعه و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی بهویژه از طریق بازار پول و سرمایه است.
کریمی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در نظام مالی کشور اظهار کرد: بر اساس قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیتهای مناسبی برای تأمین منابع مورد نیاز طرحهای اقتصادی و زیرساختی ایجاد شده است.
وی، بازار پول و بازار سرمایه را دو ظرفیت مهم نظام تأمین مالی کشور عنوان کرد و افزود: این دو بازار در کنار یکدیگر و به صورت مکمل میتوانند به توسعه نظام مالی کشور کمک کنند و اگر بخواهیم فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها استمرار داشته باشد، باید از ابزارهای متنوع تأمین مالی استفاده کنیم.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی همچنین از راهاندازی «سامانه هدفمند تأمین مالی» خبر داد و گفت: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، ظرفیتهایی از جمله تأمین منابع مالی، وثایق، رتبه مالی، رتبه اعتباری، گردشهای مالی و اعتبارسنجی متقاضیان پیشبینی شده است.
این همایش با هدف معرفی ظرفیتها و ابزارهای نوین تأمین مالی و آشنایی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با فرصتهای موجود در بازار پول و سرمایه برگزار شد.